Сын и внучки не пришли на презентацию книги Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев посетил презентацию своей новой книги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 июня, в музее «Собрание» в самом центре Москвы состоялась презентация первой книги русского кутюрье Вячеслава Зайцева. 82-летний модельер, несмотря на проблемы со здоровьем, сам познакомил общественность с новым изданием. В книгу «Провидение» вошли стихи модельера, его эскизы, живопись и графика. Об этой творческой стороне модельера многие и не знали. От того саму книгу в рецензиях называют "другой стороной модельера".

- Спасибо, что пришли, тут самые родные и близкие, - обратился к гостям презентации Вячеслав Зайцев.

В музее собрались более 100 человек. Поддержать Зайцева пришла Татьяна Михалкова, в прошлом модель, работавшая с кутюрье, президент благотворительного фонда «Русский силуэт». В списке гостей были и коллеги Вячеслава Зайцева: Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев и многие другие.

82-летний Зайцев, несмотря на проблемы со здоровьем, не пропустил презентацию своей книги. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

А вот родных Зайцева на презентации не было. Сын кутюрье Егор Зайцев не пришёл из-за проблем со здоровьем. Не было и его старшей дочки, внучки модельера, дизайнера Маруси Зайцевой. Что помешало 27-летней внучке быть на презентации, организаторы прокомментировать не смогли. Но это совершенно точно не стало для них сюрпризом: имён Егора и Маруси Зайцевых не было в списке гостей.

Модельер Егор Зайцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рядом с кутюрье был Расул Ахмедов, заместитель директора «Дома моды Вячеслава Зайцева». Именно он поддерживал под руку кутюрье, которому особенно сложно передвигаться по ступенькам.

- Давайте сегодня все мирно, без скандалов, - предупреждал журналистов Расул Ахмедов.

Ещё до презентации книги Вячеслав Зайцев принял участие в пресс-конференции. Но ответить на вопрос о судьбе « Дома моды» ему не дал Расул Ахмедов. Напомним, 10-этажное здание сейчас пустует.