Василий Пискарев: В органы власти не должны попасть профессиональные разрушители

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

4 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах. О том, против кого направлен закон, какие угрозы несет экстремизм в современном обществе и причём тут неправительственные организации, мы поговорили с одним из авторов закона председателем комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Запрет на участие в выборах - не поражение в правах

- Василий Иванович, чем вызвана подготовка этого закона и почему именно сейчас?

- Скажу сразу – этот закон появился не вдруг. Это результат работы нашей Комиссии, которая действует в Государственной Думе около двух лет. Вспомните ситуацию, которая сложилась летом 19-го года. Депутаты были возмущены неприкрытым вмешательством из-за рубежа в наши выборы. Доходило до того, что американское посольство, не таясь, координировало незаконные акции на улицах Москвы, показывая на своем сайте и в соцсетях маршрут движения и точки сбора для их участников.

Понимание, что как-то нужно этому противостоять проявили все фракции. Мы в Комиссии внимательно изучили, кто и как вмешивается в наши дела, и пришли к выводу, что отвечать нужно не только возмущенной риторикой, но и законами. Поставить законодательные барьеры, или, если хотите, флажки, за которые наши иностранные «доброжелатели» не должны заходить. Пусть наши граждане сами решают – за кого им голосовать, как обустраивать жизнь в стране, а не с чьего-то голоса. И хочу подчеркнуть - законы, которые разработаны в Комиссии, выражают консолидированное мнение всех фракций Государственной Думы.

За эти два года мы подготовили 14 взаимосвязанных законопроектов, 10 из которых уже подписаны Президентом и вступили в силу. Не скрою, закон о недопуске сторонников экстремистских идей в парламент мы стремились принять уже в эту сессию, чтобы он начал действовать до предстоящих выборов. В целом же этот закон входит в единую систему мер противодействия экстремизму, разработанных в рамках исполнения поправок к Конституции.

Другими законодательными актами мы уже предупредили об ответственности за призывы к отчуждению части территории нашей страны, предложили очистить Интернет и СМИ от материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, обязали IT-гигантов самих находить и блокировать деструктивный контент, защитили наши просветительские программы от радикализма, и вот теперь скорректировали выборное законодательство.

- Но ваши оппоненты говорят, что этот закон разработан для того, чтобы не допустить в Думу членов команды Навального.

- Мы не смотрели так узко. Наша задача была купировать как внешние, так и внутренние угрозы. Мы стремились поставить барьер для проникновения в законодательную власть экстремистов всех мастей. Сегодня мы видим, какая мощная моральная (и не только моральная) поддержка с Запада оказывается экстремистам и даже осужденным в России за терроризм. В частности, публичную поддержку экстремистам в нашей стране высказал Министр иностранных дел Канады Марк Гарно. Выпустить осужденных террористов недавно призвал нас официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Глава МИД Канады Марк Гарно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очень уж хотят зарубежные «партнёры» укоренить у нас радикальные идеи. Идеологию, обосновывающую экстремизм, пытаются внедрить по всем возможным каналам: от личных страниц в соцсетях и просветительских программ, до официальных документов госорганов. Например, Госдепартамент США в своем ежегодном докладе «о религиозной свободе в мире» выразил поддержку организациям, которые решениями судов признаны у нас экстремистскими и террористическими.

Что особо удручает, по данным Уполномоченного по правам ребенка при Президенте России, среди запрещённого контента в Интернете сегодня лидируют экстремистские материалы. Трансляцию этих разрушительных идей всеми силами хотели бы запустить и с трибуны органов законодательной власти. Но разве мы можем это допустить? Разве ничему не учат нас уроки истории? Совсем недавно, в мае, исполнилось 100 лет с того дня, как итальянские фашисты во главе с Муссолини прошли в парламент, получив возможность проповедовать свои идеи с трибуны Палаты депутатов. Менее, чем через 10 лет их успех повторили в Германии нацисты во главе с Гитлером. Добром это закончиться не могло. И произошло то, что должно было произойти - самая страшная и кровавая война за всю историю человечества. А кто не знает уроков истории, тот рискует их вновь повторить.

Давайте посмотрим, кто уже в наше время поощряет в парламентах марши бывших эсэсовцев и карателей? Кто санкционирует обстрелы мирных жителей на Донбассе? Кто под угрозой наказания запрещает значительной части граждан своей страны разговаривать и учиться на родном языке? Так вот потихоньку история то и повторяется.

- Вы считаете такая угроза существует и у нас?

- Существует. Укоренившись у себя, они сегодня пытаются свою человеконенавистническую идеологию продвинуть и к нам. Казалось бы, ну какое распространение идеи украинских радикалов могут получить в нашей стране? Но вот совсем недавно ФСБ обезвредила в нескольких городах России целую сеть ячеек украинской неонацистской группировки «М.К.У», в которую входили студенты и школьники. Расшифровывают эти буквы по-разному: «Маньяки. Культ убийц», «Молодежь, которая убивает». В основе же – обыкновенный фашизм, подготовка и совершение убийств на национальной почве, провоцирование межнациональных конфликтов. И за всем этим торчат уши западных спецслужб.

- Но велика ли вероятность, что люди с такими убеждениями проникнут в законодательные органы?

- За радикалами всегда стоят идеологи, те, кто обосновывает и оправдывает их действия. Респектабельные люди в дорогих костюмах, умеющие убедительно говорить. Посмотрите, недавно в Вильнюсе прошел так называемый «Форум свободной России», собравший весьма пёструю публику с приставкой «бывший» - бывших спортсменов, таких, как Гарри Каспаров, бывших журналистов, таких как Аркадий Бабченко, (кстати, заслуженно включенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), а также бывших политиков, чьи имена в России уже подзабыты. Обсуждали они привычную для них тему – «как победить путинский режим». Фактически речь шла о разрушении страны. Россия, по убеждению одного из выступавших, сегодня находится «в стадии распада», и ее регионы «мало что связывает». Эту идею сразу же подхватил и растиражировал «Голос Америки», резюмировавший, что «один из вариантов победы над путинским режимом – исчезновение России в тех границах, в которых она сейчас существует». То есть вот этой поддерживаемой Западом оппозиции для борьбы с действующей властью в России открыто предлагают разрушить страну.

Хочу напомнить, что любые призывы к нарушению целостности нашей страны – расцениваются нашим государством как экстремизм. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Я направил материалы данной публикации в Генпрокуратуру для их правовой оценки.

Думаю, что правовую оценку должны обязательно получить и высказывания еще одного претендента на роль идеолога оппозиции - Андрея Илларионова. Этот некогда известный в России экономист, давно перебравшийся в США, в интервью одной из радиостанций вещал о бесполезности ненасильственных протестов. Они, дескать, не приводят к радикальной смене власти. К чему же апеллирует Илларионов? Ни много ни мало, а к опыту Майдана на Украине, где «строили баррикады, запасались шинами», «достали оружие».

Вот таких вот людей, с умным видом пропагандирующих экстремистские взгляды, которых вдохновляет кровь, которые подстрекают к нарушению закона и насильственным действиям, мы не хотим видеть в парламенте.

Знаете, мне вспоминается «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Там такой вот персонаж в пенсне и с бородкой, с наукообразным видом подводит теорию под устраиваемый махновцами беспредел, рассказывая какая настанет прекрасная жизнь, когда они победят – «будут только свободные люди и кони». Вот дай таким волю, они подведут любые теории под развал страны. Мы всё это уже видели и не хотим повторения.

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

- Кого коснется этот закон? В соцсетях писали, что сотни тысяч человек получают поражение в правах.

- Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «всё пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причём их причастность должна быть установлена судом. Что касается рядовых участников экстремистских организаций, или тех, кто каким-то иным образом причастен к их деятельности, то этот срок определен в три года, по истечении которых они смогут избираться, как и остальные граждане. Для учредителей и руководителей срок больше – 5 лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти.

Если посмотреть в не такое уж далекое прошлое, то можно увидеть, что, например, среди участников молодежных волнений 1968-го года, придерживавшихся весьма радикальных взглядов, немало людей, в будущем ставших влиятельными политиками в Европе. Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений.

Многолетний член Европарламента Даниель Кон-Бендит - активный участник студенческого движения шестидесятых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К сожалению, правда, есть случаи, когда известные и широко цитируемые СМИ популяризируют запрещенные в России организации. Зачем они это делают? Вряд ли они не знакомы с правилами. Например, согласно открытым данным, совсем недавно интернет-издание «Медиазона», рассказывая об экстремистской организации, не указало, что последняя запрещена в России. Не думаю, что это случайность. Кстати, наши соседи, белорусские СМИ также ранее сообщали, что на основании судебного решения его местный «двойник» «Медиазона. Беларусь» заблокирована из-за распространения экстремистских материалов. Примечательным при этом является тот факт, что в докладах функционеров нежелательной НПО «Пражский центр гражданского общества», «Медиазона» фигурирует как перспективный партнер ЕС по «взращиванию другой России», отвечающей, конечно, же, интересам Запада. Выводы делайте сами.

Вообще, если уж речь зашла о СМИ, я бы обратил внимание и западных средств массовой информации, и тех, кто у нас поет с чужого голоса, на слова Президента, сказанные им недавно на Петербургском экономическом форуме. Мне кажется, они являются четким предупреждением всем, кто разными путями пытается вмешаться в наши внутренние дела и учить россиян жить. Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств очень чётко дал понять - любые дискуссии о путях развития российской политической системы возможны только внутри страны. Это внутреннее дело граждан России. Мы, конечно, рассчитываем, что те, кому адресован этот посыл, уяснят его, и будут соблюдать наше законодательство. Комиссия же будет и дальше работать над тем, чтобы законодательно обеспечить все необходимые условия для самостоятельного выбора нашими гражданами своего будущего и защитить этот выбор от любых внешних посягательств.

"Школа диверсантов Абвера"

- Не кажется ли Вам, что, как только приближаются выборы, попытки вмешательства в наши внутренние дела усиливаются?

- Не только не кажется, а я вижу здесь прямую закономерность. Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей.

Те, кто организует кампании по вмешательству полагают, и не без оснований, что в ходе электоральных процессов государство в большей степени уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию и возможностей попытаться провести своих ставленников в органы государственной власти. И яркий пример, кстати, США, которые на протяжении всего периода выборов сотрясали беспрецедентные по своей силе и охвату участников события. Но вернемся всё-таки, к России, к обстановке, которая складывается вокруг нас.

Посмотрите, как искусно нас демонизируют. Россию уже обвинили в недавнем инциденте с самолетом в Белоруссии, я уже не говорю про обвинения во вмешательствах в выборы, в хакерских атаках, теперь уже на мясокомбинаты в США, в подрывах складов, в нарушениях прав человека, и даже в развязывании «вакцинной войны» и так далее, и так далее.

А зачем это им надо? Все очень просто, они хотят ослабить Россию, и через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских и террористических внедрить в наши органы власти своих агентов влияния, чтобы в последующем разрушить нас как суверенное государство. Не случайно они по периметру наших границ помимо своих военных баз, так же разместили огромное количество всяких структур для подготовки и проведения у нас «цветных революций».

- Вы в своем выступлении в Госдуме сравнили их со школами диверсантов Абвера. Почему именно диверсанты стали аналогией?

- А ведь действительно очень похоже! Это и есть современные «школы Абвера» для засылки к нам идеологических диверсантов. Технологии отбора кандидатов такие же! Нацисты тогда вербовали в ученики этих школ уголовников и людей пострадавших, каким-то образом обиженных советской властью. Сегодня наши западные «доброжелатели» ведут подготовку профессиональных провокаторов и через различные фонды работают с тем же контингентом – людьми, освободившимися из мест заключения, наркозависимыми, представителями различных маргинальных групп. Причём пронаркотической повестке уделяется особое внимание. Под видом помощи консультацией, раздачи шприцов, в ряды молодежи внедряют идеи легализации наркотиков, выделяют гранты на проведение соответствующих акций. Причём одним из условий получения гранта выдвигается использование в пропаганде в СМИ и соцсетях особой лексики (предлагается обширный глоссарий).

- А о какой лексике идет речь и что это должно дать?

- Ну вот, к примеру, предлагается не использовать слово «наркоман», а говорить «человек, живущий с зависимостью», вместо «заражение ВИЧ» - «передача ВИЧ», вместо «борьба со СПИДом» говорить «ответная мера», не использовать понятие «нелегальные мигранты», заменяя его словосочетанием «незадокументированные мигранты» и т.д. То есть предлагается незаметно формировать как минимум толерантное отношение к явлениям, которые вызывают в обществе неприятие или ощущение опасности, а в идеале сформировать чувство приятия этих явлений. Именно так в умы нашей молодежи пытаются заложить те нормы и ценности, которые не принимаются нашим обществом и являются чуждыми для него.

- Василий Иванович, сейчас проходит суд о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* (Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента), «Фонда защиты прав граждан»* и общественного движения «Штабы Навального»** экстремистскими организациями. Каково Ваше мнение?

- Эти организации неоднократно замечены в экстремистских призывах и действиях. Комиссия Госдумы изучила большое количество материалов, связанных с незаконными акциями, которые организовывались Навальным и его сторонниками. Причём следует говорить о системных призывах к нарушениям общественного порядка. Мы рассматривали происходившие события с точки зрения иностранного вмешательства, и изучили большое количество материалов. Они получали массированную поддержку из-за рубежа, раскрутку в соцсетях и иностранных СМИ. Что особенно нас возмутило – массовое вовлечение детей, школьников в заведомо противоправные действия – незаконные шествия, митинги, сопровождавшиеся нападениями на сотрудников полиции, перекрытием движения. Подростков вовлекали во всё это втёмную, приглашая «погулять», поучаствовать в «движухе», и чем всё это могло закончиться для детей, попавших в организованный хаос на улицах городов? К счастью, благодаря профессиональным действиям правоохранительных органов, трагических случаев удалось избежать. Я уверен, в любой стране, такие действия получили бы жесткий ответ на уровне закона, и такие действия однозначно расценивались бы как экстремизм.

А ведь были еще и призывы к вооруженному противостоянию власти, оскорбление ветеранов, и не только со стороны самого Навального в адрес одного ветерана, вынужденного защищать свое честное имя в суде. Такие действия вместе с оправданием нацизма, глумлением над памятью погибших в Великой Отечественной войне, стали в этой среде массовыми, и вылились в какую-то необъяснимую ярость к движению «Бессмертный полк». Если честно, я не могу этого понять, в какой стране родились и где воспитывались люди, козыряющие портретами Гитлера и Власова, бравирующие своим хамским отношением к ветеранам. Что это, если не экстремизм?

А призывы к физическим расправам над сотрудниками правоохранительных органов, над их семьями, над детьми? Да, они пытались выдать всё это за шутки, что их неправильно поняли, что к ним как-то предвзято относятся. Единичный случай, наверное, можно было бы как-то объяснить просто глупостью и недалекостью отдельного человека. Но нельзя не заметить системность в действиях этих организаций и их сторонников. Рассмотрение дела в суде дает им возможность защищаться, представить свои аргументы и доказать, что это не так. Но у меня очень большие сомнения, что им это удастся. Уж слишком много неоспоримых фактов набралось против них.

Не допустить вмешательства во внутренние дела страны

- На этой неделе Госдума обсудит еще один закон, подготовленный вашей Комиссией, которым вводится ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. Значит ли это, что те, кто поехал за рубеж повысить свои знания в какой-то области, через некоторое время рискуют быть привлеченными к ответственности по этому закону?

- Давайте разберемся! Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов.

Готовят, кстати, и к действиям непосредственно во время выборов. Вот вам пример. На протяжении нескольких лет признанная в России нежелательной американская неправительственная организация с респектабельным названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений» провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней.

В распоряжении нашей Комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны. Подобные деструктивные мероприятия с россиянами «НДИ» проводил за границей, например, в Финляндии. Все данные об этом это мы передали в МИД России.

- А почему именно в МИД?

- Для использования в ходе общения с нашими западными партнерами. Они нас вот уже сколько лет бездоказательно обвиняют во вмешательстве в выборы. А у нас как раз есть доказательства их вмешательства в выборы у нас. Посмотрим, что они на это ответят.

Противодействие

- Василий Иванович, вот-вот стартует избирательная кампания, Государственная Дума седьмого созыва в июне завершает свою финальную сессию. Получается так, что прекратит работу и ваша Комиссия?

- Нет, это не так. Госдума не прекращает работу с закрытием сессии. Наши полномочия действуют до начала работы следующего созыва. И Комиссия продолжит свою деятельность практически в ежедневном режиме до выборов. Нам еще есть что сказать и что реализовать из наших планов.

Среди ближайших мероприятий – встреча с руководством Минпросвещения, Уполномоченным по правам ребенка и Российского движения школьников. Мы подготовили текстовые, графические и фотоматериалы, которые отражают механизмы, алгоритмы и конкретные мероприятия, направленные на вовлечение наших детей в незаконные протестные акции. Намерены совместно с коллегами приступить к разработке программ для сотрудников образовательных организаций по проведению профилактической работы со школьниками и студентами. Ребят надо научить отличать деструктивный контент, как бы завлекательно он не выглядел, и не поддаваться на манипуляции тех, кто цинично хочет использовать детей в корыстных целях.

Комиссия будет добиваться дальнейшего усовершенствования законодательства и принятия новых мер по борьбе с иностранным влиянием и иностранными агентами. Мы уже сейчас работаем над предложениями по развитию законодательства по защите от попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. Конечно, не все инициативы успеет рассмотреть текущий состав Государственной Думы, но, здесь не может быть сомнений, что вопросы безопасности и защиты суверенитета останутся в числе приоритетов и нового созыва. Несомненно - наши наработки будут реализованы и позволят эффективно продолжить работу на этом направлении.

- В Центризбиркоме сейчас создается направление по противодействию внешнему вмешательству, будете ли вы взаимодействовать?

- Безусловно, мы к этому готовы. Мы уже контактируем с ЦИК по ряду вопросов, и ведем постоянный мониторинг правоприменительной практики. Он будет сознательно усилен и углублен на время выборов в Госдуму. Мы намерены привлекать к этой работе и ЦИК, и специальные службы. Если будут выявлены какие-либо правовые пробелы или возникнет необходимость законодательного уточнения, также как и потребность в новых правовых инструментах, мы будем предлагать соответствующие инициативы. Функционирование механизма защиты от попыток вмешательства в суверенные дела России должно быть доведено до максимально эффективного уровня. Нужно приложить все усилия, чтоб в наши дела никто не вмешивался, а мы уж сами тут разберёмся, как нам обустроить Россию, и, пусть не сомневаются, с применением всех необходимых стандартов демократии, и без профессиональных разрушителей в органах власти.

Знаете, один из героев замечательного фильма «Офицеры», красный командир, сказал такую фразу: «Есть такая профессия – Родину защищать». Вот давайте вместе сделаем все, чтобы в органах власти нашей страны никогда не было тех, кто выбрал своей профессией «Родину разрушать».

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

**Организация, включенная Роскомнадзором в перечень экстремистских и террористических.