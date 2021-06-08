Подозревают коронавирус: Рэпер T-Killah госпитализирован с тяжелой пневмонией Фото: instagram.com/t_killah/

Поклонники российского рэп-исполнителя Александра Тарасова (T-Killah) взволнованы тревожными новостями. 8 июня стало известно, что музыкант угодил в больницу.

Рэпера госпитализировали в Москве с подозрением на двустороннюю пневмонию. Врачи скорой помощи доставили именитого пациента в одну из столичных клиник.

Как стало известно Пятому каналу, музыкант находится в тяжелом состоянии. Врачи не исключают, что у Александра Тарасова коронавирусная инфекция. Были проведены все тесты, но результаты еще не получены.

Если тесты покажут положительный результат, то тогда под угрозой могут оказаться многие звезды российского шоу-бизнеса.

Накануне в Москве отгремела премия МУЗ ТВ и T-Killan был в списке гостей. Он появился на красной дорожке, общался с коллегами и принимал поздравления. После мероприятия артист поделился впечатлениями от мероприятия, отметил, что рад за коллег - Илью Лагутенко, Клаву Коку, группу "Дабро", Лободу и Зиверт. Все они, по мнению T-Killan, заслуженно получили награду.