«Ни одна итальянская компания не ушла в пандемию из России»: на ПМЭФ обсудили развитие отношений двух стран

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Как пандемия и санкции сказались на отношениях России и Италии? Как эффективно сотрудничать, несмотря на геополитическое давление? Как находить точки соприкосновения с членами Евросоюза и чего ждать от 2021 года? Эти и другие вопросы поднимались на сессии бизнес-диалог Россия-Италия, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Последний раз сессия Россия-Италия прошла в рамках ПМЭФ два года назад.

- С тех пор много изменений произошло, не всегда положительных, - констатировал модератор Алессандро Кассиери, руководитель бюро Radiotelevisione Italiana (RAI) в Париже. А потом предложил участникам сессии рассказать, как идет их бизнес в России и чего они ждут дальше.

- За время пандемии ни одна из итальянских компаний не ушла из России. Наоборот, были заключены новые сделки, - рассказал чрезвычайный и полномочный посол итальянской республики в России Паскуале Терраччано. В качестве примера он привел готовящееся открытие первой ветровой станции под Ростовом.

- На 9,3 процента вырос товарооборот России и Италии, мы быстро возвращаемся к допандемийному уровню. Наши экономические отношения зрелые, - отметил Паскуале Терраччано.

Председатель совета директоров «Банк Интеза» Антонио Фаллико отметил, что объем инвестиций итальянских компаний в Россию уступает потенциалу.

- Итальянские компании испытывают интерес к наращиванию двусторонних отношений с Россией. Мы работаем 23 года, больше, чем в 20 регионах России. Банк укрепил свою деятельность в России, - рассказал Антонио Фаллико.

Президент российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин напомнил, что в этом году Италия председательствует в «большой двадцатке».

- У нас есть задел, чтобы отношения России и Италии стали локомотивом не только в Евросоюзе, но и на просторах большой Евразии, - заметил Шохин.

И привел забавный пример.

- Завершилось Евровидение. Итальянская группа, завоевавшая 1 место, и российская певица Манижа - те немногие, кто выступал на родных языках. Я хотел бы, чтобы голоса бизнеса Италии и России тоже были услышаны, - заметил Александр Шохин.

По его словам, все итальянские ассоциации бизнеса, работающие в России, очень активно взаимодействуют с российскими компаниями.

- Очень важны новые направления, связанные с цифровизацией, образованием, здравоохранением. И мы рассматриваем эти направления, как неполитизированные, на которые не будет геополитических запретов со стороны Брюсселя. Наши отношения могут развиваться в контексте Европейский союз - Евразийский экономический союз, - отметил Шохин.

Он напомнил об удачном примере сотрудничества России и Италии в здравоохранении.

- Италия оказалась одной из первых европейских стран, которая зарегистрировала и готова наладить производство российской вакцины от коронавируса. Это свидетельство того, что мы идем дальше других стран и успешно преодолеваем геополитические препятствия, - отметил глава РСПП.

- Мы видели протекционизм, конфронтации. На фоне таких вызовов, как коронавирус, считаем это недопустимым, - заметил бизнесмен, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и поблагодарил итальянцев за конструктивную позицию.

Вексельберг напомнил, что российское правительство во время пандемии взяло курс на сохранение занятости, чтобы не допустить банкротств предприятий и личных банкротств.

- Правительство в целом очень успешно справилось с этой задачей. Мы свидетели, как правительственные решения стали более социально ориентированными. Роль человека в обществе становится более выраженной, - отметил Вексельберг.

Говоря о прогнозах на будущее, участники дискуссии признались, что смотрят вперед с оптимизмом.

- 2020 год был ужасным. 2021-2022 годы должны быть годами подъема и роста. Мы продолжим партнерство с крупными российскими компаниями. Это наиболее правильный путь развития отношений с этой великой страной, - заметил генеральный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче.

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