Руководитель сети клиник «РЖД Медицина» Елена Жидкова: «Мы не думали о выгоде, просто помогали бороться с пандемией»

Руководитель сети клиник «РЖД Медицина» Елена Жидкова Фото: Андрей Минаев

Последние полтора года были, пожалуй, самыми сложными для медиков и системы здравоохранения в целом. О том, как справлялась с нагрузками и боролась с коронавирусом самая крупная частная сеть медицинских клиник в России, рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала «РЖД Медицина» Елена Жидкова.

- Во время пандемии «РЖД Медицина» оказывала поддержку государственной системе здравоохранения. Чья эта была инициатива? И какие предварительные итоги работы?

- Основной задачей в прошлом году было перепрофилирование наших госпиталей в инфекционные госпитали. Инициатива была со стороны руководства регионов, которые пришли к нам с этой просьбой. Мы абсолютно не думали о каких-то выгодах, просто поняли, что надо помогать. В Москве с апреле 2020 мы сразу перепрофилировали три госпиталя - это примерно 1190 коек. Во вторую волну к программе присоединилось еще несколько субъектов - Оренбург, Воронеж, Пермь. За все время работы у нас пролечились более 14 тысяч человек.

ПЦР-тестирование началось у нас тоже практически сразу и продолжается по сей день. Сегодня работают 27 лабораторий, и еще 2 готовятся к открытию.

Следующий этап был – перепрофилирование существующих госпиталей в учреждения, которые оказывали новые виды помощи. Это тоже была просьба от субьектов. Нужно было куда-то везти экстренных пациентов. И здесь мы тоже оказывали поддержку и даже работали как «скорая помощь», помогали жителям.

- Следующий этап – вакцинация. Как она сейчас проходит внутри компании?

- Это наша главная задача сейчас. Сегодня у нас открыто 309 вакцинальных пунктов. Они нацелены и на сотрудников компании, и еще на 3 млн человек, которые прикреплены к нашим клиникам. На территориях дорожных поликлиник и 36 вокзалах сегодня круглосуточно работают вакцинальные пункты. Еще есть пункты предрейсовых медицинских осмотров и передвижные формы. Два поезда курсируют по Восточной Сибири и Забайкалью, где мы вакцинируем не только железнодорожников, но и всех желающих.

Сейчас мы привили 452 тысяч человек, из которых 317 тысяч – сотрудники РЖД. Всего привито 38,6% коллектива. К концу августа планируем довести этот показатель до 60%.

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО

- Как вы думаете, почему вакцинация среди населения идет не такими большими темпами, как хотелось бы? Как можно мотивировать людей?

- У нас была такая же проблема в компании. Первые два месяца мы видели какое-то недоверие. Поэтому создали специальную программу по популяризации вакцинации. Проводили объяснения вместе с врачами-эпидемиологами и инфекционистами. Они в форме диалога рассказывали, для чего нужна вакцина, отвечали на вопросы. Приводили примеры с другими заболеваниями, например, с оспой или корью.

Были и те, кто не доверял отечественной разработке. Тут мы тоже приводили аргументы. Те же вакцины от оспы и полиомиелита придумали российские иммунологи. И они работают по всему миру. У нас действительно на высочайшем уровне наука в стране. И мы вот такими беседами, рассказами пытались это донести. Главное - не заставлять людей. Это может привести только к обратному эффекту. Мы даже попытались провести небольшое исследование, как люди отреагировали бы на бонусы или награждение за прививку. Оказалось, что с большим недоверием. А вот для пенсионеров этот прием работает – это мы видим по прививочной кампании в Москве.

- Много ли людей удается охватить с помощью мобильных пунктов вакцинации в труднодоступных районах?

- Сегодня передвижной диагностический комплекс привил 8 тысяч человек. Вроде бы цифра небольшая, но на самом деле в этих населенных пунктах проживает от 100 до 200 человек. И когда мы их прививаем, мы делаем большое дело, потому что по-другому до них добраться очень сложно. Так что, это большая заслуга.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ

- Как, на ваш взгляд, пандемия повлияла на медицину? Можно выделить какие-то направления, которые дальше будут развиваться благодаря случившемуся?

- Пандемия финансово подорвала практически все отрасли. Наверное, выиграли в этом случае только производства вакцин от COVID-19 и препаратов. А если говорить про медицину, конечно же, мы за прошлый год серьезно просели. И просели бы сильнее, не профинансируй головная компания зарплаты врачам, которые работали в «красной зоне», закупку СИЗ и перепрофилирование. Сейчас мы потихоньку выходим из проблемной ситуации. Так как люди в прошлом году боялись посещать медицинские организации, сейчас объем пациентов достаточно большой. Думаю, до конца года медицинский бизнес встанет на ноги.

- А есть ли хоть какой-то положительный эффект?

- В первую очередь, конечно, это развитие дистанционных методов контроля за здоровьем - телемедицины. Это направление нужно продвигать обязательно. Еще серьезно сдвинулись с места различные методы применения искусственного интеллекта в медицине. Потому что собралась невероятная база данных, например, по КТ. Информацию начали складывать, анализировать и давать заключения в рамках искусственного интеллекта. Дальше он будет развиваться не только в диагностике, но и помогать врачам вести истории болезней, проверять правильность медицинской документации. Это серьезный шаг в будущее.

- То есть диагноз в будущем будет ставить компьютер на основе базы данных?

- Сейчас он дает предположение, например, что на рентгене 90% пневмония в таком-то размере в таком-то сегменте легкого. То есть дает рекомендацию, а врач уже принимает решение. На основании искусственного интеллекта мы пока диагноз не ставим, но знаем, что это будущее. В том же Китае в приемных отделениях больниц пациентов уже первично осматривает робот с искусственным интеллектом.

У ЯПОНЦЕВ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

- Вместе с Японией вы будете развивать Центр превентивной медицины на Дальнем Востоке. Что такое превентивная медицина, и для чего она нужна?

- Это предупреждающая медицина. То есть профилактика и диагностика. В Японии такие центры очень развиты. Долгое время первое место по смертности у них занимал рак желудка. Они поставили себе цель изменить это и долго к ней шли: развивали раннюю диагностику, уникальную программу диспансеризации. Сейчас этот диагноз на 10 месте среди причин смерти. Так что, у них есть, чему поучиться.

Наш пилотный проект будет в Хабаровске совместно с институтом Кюсю и клиникой Kameda. Центр будет ориентирован на диагностирование различных заболеваний по определенной методике. Наши врачи и сейчас, и в прошлом году обучались в Японии для того чтобы в дальнейшем это применять в России.

- На форуме обсуждался национальный проект по повышению продолжительности жизни. Поставлена цель довести среднюю продолжительность до 78 лет. Что может этому помочь?

- Наверное, самое главное - забота о своем здоровье каждого гражданина. Отказ от вредных привычек, правильное питание, умеренные физические нагрузки. Это банальные вещи, но они действительно влияют на продолжительность жизни.

Следующее – это, конечно, система здравоохранения. Правильная и своевременная диспансеризация, в первую очередь. Но мы понимаем, что влияет еще и генетика. Если мы составим список всего, что влияет на наше здоровье, то 50% - внешние факторы, 10% - наследственность, остальное – образ жизни.

Индивидуальный подход в медицине не может быть без генетических исследований. Опираясь на них, мы можем правильно составить питание, определить потенциальные аллергены. А также понять, какие наследственные факторы могут повлиять на человека. Мы сделали исследование в компании среди сотрудников на генетическую предрасположенность к заболеваниям. Оказалось, что к онкологии предрасположено всего 2%, а к сердечно-сосудистым – почти 90%. То есть сегодня надо превентивно уходить в сердечно-сосудистую патологию и начинать действовать заранее. В рамках нашей пилотной группы мы будем смотреть, как работает генетический паспорт. Думаю, что исследование продлится не менее 3 лет, по окончании мы обязательно поделимся его результатом.