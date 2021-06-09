Семен Слепаков развелся с дочкой миллиардера из-за измены

Семен и Карина поженились в 2012 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков, автор и исполнитель куплетов собственного сочинения, даже о своем разводе сообщил в стихах. О причинах расставания с женой он умолчал. Не секрет, что модный бард отличается повышенной скрытностью. Даже свой развод умудрился скрывать полгода! Да и о своей супруге (теперь уже бывшей) стеснялся рассказывать публично, хотя девушка в корне отличается от всех типичных гламурных жен телезвезд.

Скромница

К своему 41 году Семен был женат только один раз. С будущей женой Кариной Аванесян он познакомился на одной из светских вечеринок в начале 2012 года. Писали, что это была любовь с первого взгляда. Избранница оказалась партией со всех сторон выгодной. Карина - дочь миллионера и бизнесмена, поднявшегося на торговле нефтью Игоря Аванесяна. По данным журнала «Форбс», он входит в топ самых богатых россиян с доходом в 360 млн долларов (26,4 млрд рублей). Слепакову досталась девушка «с приданым» и при этом не эпатажная тусовщица. Миловидная брюнетка с голубыми глазами окончила юридический. Стала совладелицей доли в бизнесе отца. Шептались, что для Слепакова это брак по расчету. Но потом скептики признали, что пара смотрится счастливой.

«Родня не принимала»

Бывший компаньон отца Карины рассказывает, что Аванесян поначалу был против брака дочери. Но Карина поставила папу перед фактом - влюбилась, выходит замуж! Отец не стал мешать ее счастью и даже оплатил молодым свадьбу. Бракосочетание прошло на итальянском курорте в своем кругу, без привлечения журналистов. Тогда Слепаков воздержался от публичных сообщений о смене социального статуса. Лишь когда он начал выходить в свет с брюнеткой на десять лет моложе себя, все узнали, что это его жена.

Первые годы брака казались безоблачными. Жена вела домашний образ жизни и не была замечена на тусовках. Если верить сообщениям в открытых источниках, Карина подарила мужу на разные праздники три дорогостоящие иномарки (BMW, «Мерседес», Range Rover за 14 миллионов рублей). Жил Слепаков первое время в квартире жены в центре Москвы (сейчас, с его слов, коротает вечера в Подмосковье, в интервью признаваясь, что обеспечен, но денег на элитную недвижимость на Арбате не хватает).

Маловероятно, что упреки тестя могли задеть Слепакова, поскольку пользоваться деньгами родственника Семен не собирался. Его карьера и заработки шли в гору. Впрочем, возможно, что благодаря тестю он вошел в орбиту крупного бизнеса, стал получать приглашения на корпоративы чиновников и крутых бизнесменов, за которые хорошо платили.

В 2013 году Слепаков попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes с $3,5 млн годового дохода, обойдя своих раскрученных коллег Михаила Галустяна и Павла Волю.

Первый гром

По иронии Слепаков частенько в своих песнях затрагивал тему мужской неверности. При этом считалось, что композиция «Все мужчины изменяют своим женам» не автобиографична. Но вдруг в 2019 году расползлись слухи о его романе с актрисой Светланой Ходченковой.

Когда закрыли «Нашу Рашу», для которой Слепаков писал сюжеты, он активно занялся сценариями к фильмам. В картине по его сценарию «Домашний арест» и сыграла Ходченкова. Светлана сама предложила включить в фильм эротический танец на шесте. Поговаривали, комик не устоял перед ее идеальной растяжкой.

В сентябре 2019 года Ходченкова появилась в паре со Слепаковым на церемонии GQ «Человек года». Многие тогда шушукались - почему Семен без жены? Но сама Ходченкова публично опровергла слухи о любовной связи. Сам Семен однажды в компании пошутил: мол, у Светки так - салатик, тренировка, салатик, спорт, салатик. Такой режим дня. Не готовит. И почти не ест. А он гурман и любит домашнюю здоровую пищу.

«Компромат»

Некоторые предположили, что Карина и Семен развелись из-за того, что у них в браке не было детей.

Но в окружении артиста говорят, что дело, вероятно, все же в измене.

- С Ходченковой у Семена была легкая интрижка, несерьезная, и не она причина развода, - рассказал «КП» знакомый из окружения Слепакова.

Любопытную версию развития событий высказал человек, попросивший не называть его имени: «Как-то к частным детективам обратились люди с заказом взять в проработку Слепакова. Подозревалось, что тот изменяет дочери олигарха. Для подозрений были все основания: пресса пестрела заголовками про роман Слепакова с Ходченковой. И такая репутация зятя, видимо, не очень радовала тестя. Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально».

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Костюмерша Наташа

- Мало кто знает, что Слепаков давно, еще до знакомства с Кариной, влюбился в простую девушку, костюмершу Наташу. И она не исчезла из его жизни с его женитьбой, - огорошили нас в кругу комика. - У Семена довольно долго была любимая женщина - Наталья Конотопская. Она костюмер и работала с ним на картинах. Даже женившись, Слепаков продолжал дружить и работать с Натальей, она участвовала и участвует во всех его проектах в кино. И они по-прежнему смотрят друг на друга влюбленно. Замены Семену она не нашла, замуж не вышла. Может, они еще и поженятся...

Елена Борщева играла вместе с Семеном в КВН. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

КСТАТИ

Еще до женитьбы Слепакову приписывали роман с партнершей и единственной девушкой в команде КВН «Сборная Пятигорска» Еленой Борщевой.

- Елена, у вас со Слепаковым была такая необычная пара...

- Это людям хотелось что-то придумать про нас. И часто спрашивали: мол, вы муж и жена? Или: вы брат и сестра? Я выходила и говорила, что это неправда, я его бабушка!

- А если серьезно, вы ему наверняка нравились?

- Ну, может, и нравилась... Это уже тайна, покрытая мраком.

- Вы были у него на свадьбе?

- Нет, не пригласил. Из команды, по-моему, пара человек гуляли, с кем он дружил со школы. Потом они с женой приходили ко мне на 35-летие. Карина произвела на меня впечатление очень скромной девушки, которая Сеню любит. Жалко, что у них не сложилось.

- А сейчас вы смотрите на него как на завидного жениха?

- У меня две дочки и муж! Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее про это.

- А у него был роман с Ходченковой?

- Я у Сени спрашивала. Он сказал, что «ничего не было». Хотя я слышала, много в прессе об этом писали.

Светалана Ходченкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

КОШЕЛЕК

Доходы растут

Кстати, развод никак не сказался на доходах комика. По оценкам экспертов, Слепаков является самым богатым юмористом в стране. В открытых источниках сообщается, что основными источниками прибыли Семена являются проекты на ТНТ, которые он спонсирует. Он является акционером компании Art, которая создает контент на телеканале ТНТ. Слепаков владеет 24,5% акций компании, что приносит ему более 130 миллионов рублей в год. Помимо того что он владеет акциями доходного предприятия, он еще числится и наемным работником, получая зарплату. Считается, что за выход в качестве певца-барда в Comedy Сlub Семену отстегивают от 2 млн руб. Зарабатывает и со своего канала на YouTube, на котором выкладывает клипы на свои песни. По оценкам Social Blade, его ежемесячный заработок с YouTube составляет 20 тысяч долларов.

Доход приносила и реклама. В 2014 году Слепаков рекламировал Лето-банк, а в 2017-м - кошачий корм «Вискас». С сентября 2020 года он стал ключевой фигурой в рекламной кампании ВТБ. Как сообщал «Октагон», общая сумма заказа на «разработку и производство рекламно-информационных материалов составила 750 млн рублей». Слепаков мог заработать на этом проекте порядка 70 - 80 млн рублей.