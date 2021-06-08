Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова — про закон Димы Яковлева: «Если дети играют в футбол, где машины, это опасно»

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова в передаче "Осторожно, Собчак!". Фото: YouTube

8 июня в честь распада группы «Тату» Ксения Собчак выпустила двойное интервью с солистками группы Юлией Волковой и Леной Катиной «20 лет спустя! Главная российская группа в мире».

В ходе беседы девушки вспомнили, как впервые услышали от продюсера Ивана Шаповалова установку на лесбийский концепт, где снимали первый клип с поцелуем и почему группа развалилась.

Не обошлось и без подковырок. Собчак попыталась аккуратно выспросить, что произошло с лицом Волковой, почему она изменилась почти до неузнаваемости. На что Юлия ответила: «Это был интерес. Мне интересно пробовать на себе. Нет такого, что я не принимаю себя. Мне хотелось попробовать: все делают, и я тоже хочу. Почему бы не попробовать?».

А еще Ксения по привычке не смогла обойти политику и задала бывшей солистке «Тату» вопрос про так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей иностранцам (до принятия этого закона в России действовала теневая система по переправке детей за рубеж: им выправляли медицинские документы с фальшивыми диагнозами, грамотно оформляли дела для судов и по сути «продавали»).

- Ты знаешь, о чем «закон Димы Яковлева»? - уточнила Собчак

- О чем? - переспросила Волкова.

- Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. - воспользовалась замешательством ведущая. - Ты согласна с этим?

- Согласна, - честно ответила Юлия, ничего не подозревая. - Если дети играют в футбол там, где есть машины, это опасно.

Интернет буквально взорвался гоготом после того, как Собчак «вывела на чистую воду» бывшую солистку «Тату», увлекшуюся политикой. И никто не обратил внимания на то, что это было как минимум подло, ведь Ксения прекрасно знала, что перед ней далеко не профессиональный политик, поэтому радоваться тут нечему.