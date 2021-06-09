Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала себя в весе 120 кило

Наталья Бочкарева рассказала, как ей удалось похудеть на 60 килограммов. Фото: кадр видео.

Наталья Бочкарева стала гостьей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. 40-летняя актриса рассказала ведущим шоу Лере Кудрявцевой и Антону Привольному, как ей удалось похудеть на 60 килограммов. Всероссийская известность пришла к ней, когда она играла пышечку Дарью Букину в ситкоме «Счастливы вместе». Обладательница аппетитных форм поправилась еще больше во время беременности (у актрисы двое детей-погодков – 14-летний Иван и 13-летняя Мария). По словам Натальи, тогда она ела все подряд, считая, что это пойдет на пользу ее будущим малышам. В итоге она поправилась до 120 килограммов.

Артистка объяснила, что до родов практиковала сыроедение и вегетарианство. Но чтобы родить здоровых детей, по совету родных начала есть мясо и молочные продукты.

- Раньше я не ела мясо, пробовала сыроедение. И вдруг мне говорят: „Ты рожаешь детей — надо есть мясо и много молочки“. Я и приложила руку к этому. Я же хочу здоровое дитя родить. Кефиры на ночь, творог. Мясо прям так хорошо ела, прямо впихивала его в себя, - призналась актриса. - Вторая беременность сразу наступила, когда первому было четыре месяца. Поэтому у меня все это прибавлялось, прибавлялось. Когда дети родились, я поняла, что с этими килограммами надо что-то делать.

Актриса сильно поправилась больше во время беременности. Фото: Инстаграм.

Наталья показала фотографии, сделанные в тот период, когда она пыталась избавиться от лишних килограммов. Стараясь замаскировать лишний вес, Бочкарева начала носить свободную одежду черного цвета – ей казалось, что так она выглядит стройнее. Актриса призналась, что чувствовала себя очень тяжело не только морально, но и физически.

- Я была очень круглой, было очень тяжело ходить, - посетовала Бочкарева.

Сбросить лишний вес ей помогли танцы. Как раз тогда ей предложили принять участие в проекте «Танцы со звездами». Активные занятие вкупе с диетой позволили ей сжечь все ненавистные килограммы. Сейчас Наталья весит 60 килограммов и очень гордится своей фигурой.

Наталья показала фотографии, сделанные в тот период, когда она пыталась избавиться от лишних килограммов. Фото: кадр видео.

Двоих детей актриса родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Будущие супруги познакомились в поезде, когда Наталья возвращалась с гастролей. Их брак просуществовал семь лет, муж был старше актрисы на 13 лет. В 2014-м супруги развелись.

О том, что Бочкарева обрела счастье во второй раз, стало известно не так давно. В феврале прошлого года актриса пришла на вечеринку вместе со своим возлюбленным Романом. Пара вместе уже три года, молодой человек работает помощником в актерской школе Бочкаревой. Журналисты разглядели тогда на пальце актрисы обручальное кольцо. А знакомые пары подтвердили, что Наталья и Роман действительно сыграли свадьбу в 2020 году. Они тихо расписались, не привлекая к себе лишнего внимания.