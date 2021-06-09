Геннадий Онищенко: Если не будем прививаться и носить маски - переболеет все население России

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, почему статистика по коронавирусу настораживающая, тревожная? Я имею в виду, и по Москве – под 3 тысячи зараженных каждый день. В прошлом году в это время уже на спад все шло.

- Не прививаетесь, вот поэтому и заболеваемость не снижается. В прошлом году были действенные ограничения в это время и кое-как соблюдался масочный режим. Сейчас есть вакцины, маски никто не носит, все ограничительные режимы сняты, а прививаться никто не хочет. Вот ответ на вопрос.

- К чему это может привести, Геннадий Григорьевич?

- Это приведет к тому, что «перекатает» все население. Иммунитет (у людей) будет, но дорогой ценой, после перенесенного заболевания. Поэтому хватит пугать друг друга (страшилками про вакцину), надо пойти и спокойно привиться.

- Скажите, а есть ли смысл снова жесткие ограничительные меры ввести, чтобы не доводить до самого худшего?

- Если бы у нас не было эффективных специфических средств защиты, возможно, об этом можно было думать. Но меры надо вводить профессиональные и адекватные. Другими словами, надо пользоваться не только ограничениями. Это отнюдь не безобидная мера. Я уж не говорю про (отрицательное влияние на) экономику, но для людей изоляция – это серьезное испытание, и следует еще подумать, что хуже – изоляция, неоказание плановой медицинской помощи, как было в прошлом году, (или определенное ослабление режима)…

- Может быть, обязательную, принудительную вакцинацию объявить по всей стране, если мы не понимаем таких простых вещей?

- Нет, мы понимаем. Мы осенью привились, 70 миллионов человек - от гриппа. Значит, мы понимаем значение вакцинации, ее эффективность.

- Так то – от гриппа.

- А (нынешние) расслабленные умствования: какой (вакциной от коронавируса) прививаться лучше, какой хуже, только затягивают процесс… Специальным структурам, которые государство содержит для охраны здоровья, заниматься вакцинацией нужно активнее.

- Если мы не будем заниматься активнее, что нас ждет летом и осенью?

-Я даже не допускаю мысли, что мы не будем заниматься. Мы обязаны этим заниматься. И тогда необходимость строить прогнозы сама собой отпадет.

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