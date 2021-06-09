В ГМИИ им. А.С. Пушкина анонсировали Третью международную неделю осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении Фото: Евгения ГУСЕВА

В день рождения ГМИИ им. А.С. Пушкина и в преддверии Дня защиты детей, 31 мая, музей и Ассоциация родителей детей с дислексией подписали соглашение о сотрудничестве, анонсировав программу Третьей международной недели осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении.

Международная программа должна пройти в октябре текущего года в Пушкинском музее. Событие будет посвящено визуальным искусствам и творчеству, а основной темой станет «Искусство и дислексия. Преодоление трудностей».

Запланированные мероприятия включают в себя лекции, доклады, а также дискуссии и круглые столы, в которых будут участвовать психологи, лингвисты, искусствоведы и другие специалисты, чья деятельность связана с доступностью программ для людей, испытывающих трудности в обучении.

«В 2021 году программе “Доступный музей” исполняется пять лет – столько же, сколько и Ассоциации родителей детей с дислексией … Пушкинский проведет ряд своих мероприятий в поддержку прав людей с дислексией в ознаменование того, что у нас [c Ассоциацией] общие ценности», - сообщила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

На следующий день, 1 июня, в Международный день защиты детей, Ассоциация родителей детей с дислексией и Московский музей современного искусства сообщили о запуске всероссийского детского конкурса «Идеальный город будущего».

Конкурс призван привлечь внимание общества к детской дислексии – распространенной проблеме обучения у детей, которая проявляется расстройством письма, чтения и счета, что влияет на восприятие информации. Дети с дислексией смогут рассказать о своем видении города будущего, в котором они хотели бы жить. Участники конкурса создадут художественные работы с использованием любых подручных материалов и запишут одноминутные сопровождающие видео, в которых опишут свои проекты, а также расскажут о своей жизни в школе и трудностях.

Все участники конкурса получат обследование в Центре диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении. Победители получат графические планшеты для художников. Занявшие второе место будут награждены возможностью пройти онлайн-курс киношколы или аналогичный обучающий курс, а третье место – комплексное базовое обследование здоровья ребенка в лучших детских клиниках сети «Медси». Кроме того, запланированы специальные номинации с призами от Государственного Эрмитажа, Московского музея современного искусства, ГМИИ им. А.С. Пушкина, и других партнеров.