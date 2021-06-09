Отказывают оппозиции?

Это естественный ход выборов. При регистрации участники условно делятся на три группы: «хотели и смогли», «хотели, но не смогли», «не хотели» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Громкий заголовок – залог успеха. Именно этим приемом пользуются некоторые СМИ, чтобы представить перед читателем хтонические картины ужаса. Цифры должны быть побольше, враг осязаем.

Итак читаем: «За последние 15 лет ЦИК (съела – зачеркнуто) не допустила до выборов 100 тыс. (младенцев – зачеркнуто) оппозиционеров и самовыдвиженцев. Математика, жонглирование цифрами – все как мы любим и картина беззакония и произвола готова. Все равно цифры проверять никто не будет, и вообще, заголовок посмотрели и достаточно.

Цифры проверять, конечно, будут. И причины отказов разбирались много раз. Но придется напомнить еще раз.

Логика: кто не в парламенте – тот оппозиция; оппозиция = борцы с режимом; борцы с режимом должны угнетаться – кривая логика, как любимая такими персонажами «пила Чурова». И так же отражает действительность – то есть никак.

Потому что в реальности основную массу отказников составляют партии второго-третьего эшелона, с «оппозицией» ничего общего не имеющие.

При регистрации участники условно делятся на три группы: «хотели и смогли», «хотели, но не смогли», «не хотели». Последняя категория – самая массовая, им отказывают в регистрации потому, что они сами не хотят участвовать в выборах.

Разберем на примере. Сентябрь 2020. Выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти по партийным спискам. Имеет право участвовать 41 партия. Выдвинуто 6686 кандидатов, зарегистрировано 5093. На зарегистрировано по всем причинам – 1593.

Вот топ-10 отказников на выборах

Топ-10 отказников на выборах

Где тут «несгибаемая оппозиция»? Яблоко? Парнас – 13 место, 30 кандидатов.

С натяжками можно насчитать 171 "труоппозиционера" отказника. То есть обобщение космического масштаба.

Второй, но самый главный вопрос – а так ли ни за что партии пострадали?

Постановления избирательных комиссий народ не читает, а зря. Там все написано – кого сколько и за что.

Причины как правило банальны: первая – непредставление документов. Вообще никаких. Ни подписей, ничего. Вторая – предоставление недостаточного количества подписей избирателей в поддержку.

Два лидера нашего хит-парада подтверждают эту практику.

КОММУНИСТЫ РОССИИ – отказ в регистрации 4 списков. Почти 400 человек

«В связи с непредставлением в установленные сроки избирательным объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы» – отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы седьмого созыва в количестве 84 человек.

«В срок, установленный частью 2 статьи 44 Избирательного кодекса Белгородской области, до 18.00 часов 3 августа 2020 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в Избирательную комиссию Белгородской области документы, предусмотренные частью 1 статьи 44 Избирательного кодекса Белгородской области для регистрации единого списка кандидатов, не представлены».

Отказано в регистрации списка - 62 человека

«В установленный частью 2.1 статьи 43 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» срок, уполномоченным представителем избирательного объединения НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в Избирательную комиссию Новосибирской области не были представлены документы для регистрации областного списка кандидатов, предусмотренные частью 2 статьи 43 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Отказано в регистрации списка в количестве 116 человек.

«Однако подписные листы с подписями избирателей, предусмотренные пунктом 6 части 3 статьи 19 Закона Челябинской области, протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей и документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, предусмотренные пунктом 7 части 3 статьи 19 Закона Челябинской области, также представлены не были».

Отказано в регистрации -105 претендентам.

Партия проигнорировала все предусмотренные законом процедуры – в итоге закономерный отказ.

При этом те же Коммунисты России зарегистрировали 4 списка и участвовали в выборах в других регионах – потому что в этих регионах соблюли все нормы закона.

Еще один наш рекордсмен: Партия Возрождения России – 4 отказа в регистрации списков и два отказа в заверении.

Отказ в заверении – это надо очень постараться. Но Партия возрождения смогла.

В Постановлении ИК Магаданской области от 16.07.2020 №122/564-6 4 страницы выявленных ошибок, неправильных и недонесенных документов кандидатов. Самые прекрасные «Согласно пункта 4 статьи 14 Закона области областной список кандидатов должен быть заверен подписью руководителя избирательного объединения, а также печатью этого избирательного объединения (в то время как представленный областной список и выписка из протокола заседания Президиума Центрального Совета (далее – выписка из протокола) ПП «ПВР» от 22.06.2020 № 3-ПЦС были заверены секретарем заседания И.Б. Чикиным)»

«Пунктом 5 статьи 14 Закона области предусмотрено, что в общеобластную часть областного списка кандидатов может быть включено не менее одного и не более трех кандидатов. Однако, в общеобластную часть выдвинутого и представленного в Комиссию областного списка было включено четыре кандидата».

Кто стоял у них за спиной? Кто их держал за руки и принуждал включать четверых?

Не менее показательны истории с подписями.

Список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Рязанское региональное отделение политической партии «Партия Возрождения России» по единому избирательному округу - «недействительными (недостоверными) являются 464 подписи (9,29%) подписей избирателей». Подробности в постановлении ИК Рязанской области от 7 августа 2020 года № 149/1611-6, отметим, что в их числе «80 подписей по пункту 6 статьи 37 Федерального закона, так как сборщиком подписей была член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 137 с правом решающего голоса ***».

В итоге – отказ в регистрации списка, в количестве 67 человек.

Региональный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области» - 41 человек.

«Для проверки требований Федерального закона и Закона Челябинской области к сбору подписей избирателей и оформлению подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, было отобрано 6546 подписей избирателей, из которых в результате проверки 1 185 (18,1%) подписей избирателей было признано недостоверными и (или) недействительными (итоговый протокол проверки подписных листов прилагается).

Выявление 5% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основанием отказа в регистрации регионального списка кандидатов (подпункт «в1» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, пункт 2-4 части 24 статьи 19 Закона Челябинской области).»

Отказано в регистрации.

И так далее. Ну и кто им виноват?

А что же ПАРНАС, спросите вы?

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение в Республике Коми Политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС)" по единому избирательному округу, в количестве 30 человек был заверен избирательной комиссией 2 июля 2020 года. Надо собирать подписи и необходимые документы, однако…

«31 июля 2020 года уполномоченному представителю избирательного объединения направлено постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 31 июля 2020 года № 156/819-6 «Об извещении избирательного объединения "Региональное отделение в Республике Коми Политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС)" об отсутствии документов для регистрации списка кандидатов", согласно которому на момент окончания приема документов для регистрации списка кандидатов (18.00 часов 29 июля 2020 года) избирательным объединением "Региональное отделение в Республике Коми Политической партии "Партия народной свободы» (ПАРНАС)" не представлены необходимые для регистрации списка кандидатов документы, предусмотренные частями 10 - 11.1 статьи 36, частью 1.1 статьи 38, частью 10 статьи 66 Закона Республики Коми "О выборах и референдумах в Республике Коми" (а именно: список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов; подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов; протокол об итогах сбора подписей; письменные уведомления кандидатов, включенных в список кандидатов, о том, что они не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами; первый финансовый отчет о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда).»

То есть не представлено НИ-ЧЕ-ГО. И виновата в этом, конечно, власть.

И это только один фрагмент одного единого дня голосования. Если разбирать 15 лет по всей стране, то постановлений «Баков И.А., Бузаров В.В., Бутримов М.К., Ганич Д.С., Горлов А.В., Донцова Н.Н., Закондырин А.Е., Кузнецов-Красовский А.В., Митрохин С.С., Назаров А.С., Новиков Д.П., Резяпов И.В., Романов А.И., Ручнов В.И., Сидоров Я.С., Стерлигов Г.Л., Суздальцев И.Н., Тарасов А.А., Троицкий С.Е., Халиуллин P.P., Яшин И.В. не представили документы, необходимые для регистрации кандидата, что фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечет за собой утрату статуса кандидата на должность мэра Москвы» (Решение МГИК от 7 июля 2018 г. № 64/4) будет масса.

В Республике Бурятия при проверке 716 подписей избирателей (20% от числа необходимых) в результате было признано недействительными: у партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» – 357 (49,86%), «Яблоко» – 95 (13,27%), «Агарной партии» – 245 (34,21%).

В Республике Саха (Якутия) после проверки выборки из 634 подписей избирателей отказы получили: «Российская экологическая партия «Зеленые» (брак – 73 подписи, 11,51 %), «Коммунистическая партия Коммунисты России» (492 подписи, 77,60 %), «Родина» (108 подписей, 17 %) – это реалии 2018 года.

Это естественный ход выборов. При регистрации участники условно делятся на три группы: «хотели и смогли», «хотели, но не смогли», «не хотели». Последняя – дает количество. Попробовали, увидели список документов и ретировались. Сняться не позволяет гордость. Вторая – указывает на недоработки партий и кандидатов. Есть над че поработать. А ЦИК тут вообще ни при чем.