Креативная индустрия - это новое золото и новая нефть»

Алексей Анатольевич Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в студии «Комсомольской правды»

Любому бизнесу нужна изюминка или фишка. Чтобы продать свой товар или услугу подороже, она должна быть не только нужно, но и креативной. Роль творческой составляющей в предпринимательстве становится все больше. О том, как помочь тем, кто работает в креативных индустриях, в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Алексей Фурсин, директор департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

- Алексей Анатольевич, давайте для начала определимся с терминами. Что входит в понятие «креативная индустрия»?

- Повестка этого форума очень насыщена такими темами, как поддержка креативных индустрий и молодежное предпринимательство. Три года назад мы только начинали это обсуждать. Провели несколько исследовательских работ, посмотрели на другие мегаполисы. И увидели, что столицы других стран выделяют креативные индустрии и делают ставку на их развитие. Мы нашли по миру восемь различных теорий и концепций, которые определяют, кто относится к креативным индустриям. Подходы разные, но с точки зрения российской статистики и законодательства мы для себя выделили десять ключевых сфер деятельности, которые сформировали группу креативных индустрий.

- Приведите примеры, пожалуйста…

- Это кино, анимация, дизайн, айти. Конечно, тут еще много споров и развилок, относится данная сфера к креативной или нет. Например, индустрия моды - креативная индустрия или нет?

- Есть дизайнеры, а есть текстильное производство. Да, сложно сказать…

- Дизайнер, который создает модель красивого платья, он относится к креативной индустрии. Но никто не может разорвать его и производство этого платья. У некоторых это вообще одна компания, которая и создает, и производит, и продает продукцию. С другой стороны, важна суть. Тем не менее, чтобы сформировать подход индивидуальной поддержки конкретной индустрии, надо понимать первое – к кому она относится. Нужно посчитать потенциальных получателей, чтобы дальше смотреть на эффективность, спрос, развитие, масштабирование и так далее. Это имеет значение для нас, органов власти, потому что направление поддержки должно концентрироваться на конкретных людях и компаниях. Когда мы начали разбираться, сколько у нас таких компаний, то их оказались тысячи. А те, кто создает «Фиксиков», «Машу и Медведя», то их лишь десятки, в лучшем случае сотня-полторы. И от этого зависит создание системы и ее объем, ресурсы, которые надо на нее потратить. Важен результат, которого мы хотим добиться.

- На какую поддержку могут рассчитывать креативные компании?

- Неделю назад у нас вышло решение по грантам для анимационных компаний. Два вида грантов. Один для тех, кто уже производит контент. Он направлен на то, чтобы они создали контент, реализовали его и получили выручку. И эта выручка должна быть не меньше утроенной суммы гранта, прибавленной к выручке предыдущего периода. То есть, компания должна вырасти за счет нашей финансовой поддержки. Это основная задача. Второй вид гранта больше про авторскую анимацию. Это команды, которые участвуют в различных международных конкурсах и занимают первые места, гран-при в этих конкурсах. Мы их точно так же субсидируем. Это наш вклад в будущую анимацию, потому что эти команды могут присоединиться к существующим компаниям или создать собственную. Их надо сейчас заметить, выделить.

- Наверняка у людей возникнет закономерный вопрос: «Зачем нам за бюджетные деньги поддерживать, условно, художников?» Ведь обычно государство поддерживает базовые отрасли, которые обеспечивают жизнедеятельность государства…

- Во-первых, креативная индустрия – это новая экономика. Это новое золото, новая нефть. И это не московская, не российская, а мировая практика – выделять креативные индустрии, которые дают добавочную стоимость к основным традиционным сферам. Второе. Мы посмотрели, в каких сферах заняты креативные специалисты. Как оказалось, они работают не только в искусстве. Возьмите любую компанию, в ней найдется креативный специалист. Например, графический дизайнер. Вспомним прошлый год. Все те, кто обладал креативными специалистами, смогли перенастроиться, адаптироваться. У них была выше готовность к кризисным явлениям, и они быстро перестроились. Один ресторатор мне рассказывал, как они две недели пытались выстроить системы онлайн-доставки. До этого у них не было ничего. Просто меню и место, где готовили. Именно креативные люди для таких компаний стали спасением. Новая экономика сейчас создается не на заводе, а за счет творческих людей, креативных мыслей, талантов, которые они реализуют в какой-то продукт.

- Раньше было условное деление в экономике – есть товары, а есть услуги. А сейчас у нас более сегментированное разделение…

- В креативных индустриях есть и товары, и услуги. Но теорий действительно очень много. Можно услышать про подход через интеллектуальную собственность. Если есть продукт в виде интеллектуальной собственности, то это креативный продукт. Замерять можно по-разному. Через компании, через экономику, через продукты. И разные могут быть подходы. Это дает основание полагать, что эффект будет не только для бизнеса, но и для тех людей, которые могут себя реализовать.

- Что Москва для этого делает?

- Мы выбрали для себя классическую модель. Мы не меняем подходы, ориентируемся на комплексную систему. Первая часть - образование и консультации. Особенность креативного предпринимательства заключается в том, что они говорят: «Мы люди творчества, которые умеют создать произведение искусства. Мы не про бизнес. Мы творить должны. А эти ФНС, НДС? Нам это неизвестно». Тут определенное лукавство. Те компании, которые вышли на средний уровень, все знают. Но у 90% креативных предпринимателей это состояние, близкое к фрилансу. Многие творят свой продукт, но не имеют никакого юридического лица. Этим людям нужно образование, потому что их нигде не учили предпринимательству. Для этого в июне мы откроем специальный центр услуг для бизнеса. Именно для креативных предпринимателей. Сделаем его в креативном пространстве, где им будет удобно и комфортно.

- Какие еще меры поддержки планируете?

- Втора часть - это инфраструктура. С 2019 года у нас работает акт правительства по созданию креативных технопарков в Москве. Но мы его сейчас пересматриваем, потому что должна быть другая модель формирования таких площадок. Особенность креативного предпринимателя не только в том, чтобы в каком-то пространстве создавать свой продукт и взять в аренду эту площадь. Иногда это просто – воспользоваться услугой. Например, прийти в студию звукозаписи и записать свой трек. Для креативных предпринимателей важно, чтобы это было доступно, в наличии. И место должно быть «прикормленное». Это особенность новой инфраструктуры для этих предпринимателей.

- А деньгами будете помогать?

- Конечно. Третий столп – финансовая поддержка. Я уже говорил о грантах. У нас есть ряд субсидий, которые распространяются не только на креативных, но и на всех предпринимателей. К примеру, наши классические субсидии, которыми можно компенсировать затраты на участие в выставках. Тем не менее пришлось для креативных предпринимателей их корректировать, потому что, когда мы заметили всех креативных предпринимателей, то они участвуют не в традиционных выставках, а в галереях, арт-армарках, неделях моды. И мы добавили все эти форматы в наше субсидирование. Плюс они могут получить компенсацию затрат на подготовку своих специалистов, покупку оборудования. В прошлом году ряд креативных предпринимателей получали субсидии на экспорт – экспортные гранты. Это очень интересная и важная часть. Надо не просто взращивать наших креативных предпринимателей, а взращивать их с целью реализации их продукта на зарубежных рынках. К примеру, наши мультики уже выходят в зарубежных кинотеатрах, на телеканалах, на платформах. Но это должны быть не только мультики, но и кино, другие произведения искусства, модная одежда. Это тяжело, но зарубежные партнеры отмечают огромный потенциал у российского креативного продукта.

- Тот самый несырьевой экспорт, о котором давно говорят и долю которого в ВВП нам надо постепенно увеличивать…

- Да. Именно так.

- Креативные индустрии – это, как я понимаю, молодые люди. Как вы развиваете молодежное предпринимательство?

- Мне кажется, выделять молодежь и не молодежь не совсем правильно. Мне кажется, было бы правильно говорить: начинающий предприниматель или нет. Вы же можете после института пойти работать в какую-то компанию, а потом заняться предпринимательством. Другое дело, что у молодого человека должно быть базовое образование, первичные знания о предпринимательстве. Это должно преподаваться и в школах, и в вузах, должно прививаться в семьях. Проблема заключается в том, что очень многие создают бизнес, но сталкиваются с трудностями, о которых даже не догадывались. Это не означает, что, если вы что-то узнали, прошли курс, программу, то завтра вы не наступите на эти грабли. Все равно найдете их, они у вас будут свои. И вы будете самым лучшим предпринимателем, если пройдете через эти грабли. Но у вас должна быть базовая информация, навыки, чтобы лучше с этими вызовами справиться.

- Пока такого предмета в школе нет, где получить знания о бизнесе?

- Мы почти три года проводим программы под названием «Бизнес уикенд». Охватываем все аудитории. Сейчас у нас очередной запуск этого трека, пусть приходят на тренинги. Есть отдельная платформа, на которой можно записаться. Она свободная и бесплатная для ребят. И она носит характер погружения в виде тренингов. Потом есть преакселерационнаяпрограмма, когда ты находишь конкретную нишу, начинаешь понимать больше о продукте и целевой аудитории. Дальше – регистрируешь бизнес и приходишь с ним в акселератор, где происходит его масштабирование. Другими словами, твой бизнес-проект доводят до полного запуска. Мы создаем большую воронку. Через нее прошли больше ста тысяч ребят. Это и креативные ребята, и те, кто занимается производством или инновациями. Мы этому процессу даем канву, которая поможет им грамотно наращивать свой объем, набирать команду, создавать реальный бизнес, который они могут вести. Хотя все равно в предприниматели пойдут лишь 4 – 5%.

- Ваша задача эту долю увеличить?

- Не обязательно. Наша задача в отношении молодежи, чтобы ребята, зная эти компетенции, даже если они пойдут завтра наемным сотрудником в компанию, их уровень ответственности будет гораздо выше. Предприниматель – это креатив, риск, ответственность перед партнерами. С чем заходят в новый бизнес? Нужен какой-то капитал. Государство на это денег не даст. Вы пришли к родителям: «Папа, веришь в меня? Дай миллион, я начинаю…» Понимание этой ответственности – самое важное. А после этого пойдет он в бизнес? Хорошо. Мы ему поможем. Пойдет трудоустраиваться в компанию? Ну, очень хорошо. Главное - пусть приходят. Мы готовы научить.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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https://business-update.ru/