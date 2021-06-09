Мисс «Век воли не видать»: В России проходит конкурс красоты для сотрудниц тюрем и колоний

Удивительно, сколько красивых женщин, оказывается, работают в тюрьмах и колониях. Фото: fsin.gov.ru

Удивительно, сколько красивых женщин, оказывается, работают в тюрьмах и колониях. Им бы по подиуму шагать, а не по бесконечным коридорам с железными дверями. Но, представительницы слабого пола, даже очень красивые, уже давно трудятся во всех сферах на ровне с мужчинами. И в системе ФСИН тоже.

Старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Самарской области Анастасия Околелова. Фото: fsin.gov.ru

В этом году свои силы в финале решили попробовать 86 красавиц, победительниц региональных конкурсов. Строгое жюри из всех выбрало 12, которые и поборются за звание самой-самой. И посмотрите сами - все девушки хороши, одна другой краше.

Лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Тыва Диана Сат. Фото: fsin.gov.ru

Только не думайте, что тут все как в стандартных конкурсах красоты. Проходов в купальниках нет. Зато есть танцы, стихи и ... реклама своей профессии в виде стихов и забавных роликов.

Капитан внутренней службы УФСИН России по Владимирской области Екатерина Васильева. Фото: fsin.gov.ru

- Эх, служба у меня не легкая. Мне, как старшему богатырю, необходимо младшеньким задачи поставить. А после в народ сходить, не посмотреть не прячут ли ничего запрещенного мои непослушники, - рассказывает Валерия Агоян, старший сержант внутренней службы УФСИН по Курганской области. - Да ноченькой темной по головам их сосчитать надобно чтобы не сбежал никто. Есть у нас и особо буйные. Их-то мы в отдельной темнице держим. Кормим, поим и на путь истинный направляем.

Старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Татарстан Индира Фарсина. Фото: fsin.gov.ru

Ролик снят в стиле русской былины, девушки (Валерия и подруги) лежат на стогах сена, отдыхая после верховой езды. Если бы не форма тюремщиц, то ни дать, ни взять - сказка.

А эффектная блондинка Екатерина Васильева из Владимира сняла свой ролик в стиле сериальных детективов. Здесь пистолеты, нормы ГТО, суровые мужчины-коллеги и вздохи о нелёгкой работе.

Лейтенант внутренней службы УФСИН России по Мурманской области Дарья Строганова. Фото: fsin.gov.ru

- Я устала, я больше не могу, - очень натурально переживает на камеру Екатерина, которая, как признаётся, в молодости вообще мечтала о карьере фотомодели. Но в семье Васильевых все в погонах - и дед, и мама с папой, и дядя, и старшая сестра. Так что некуда деваться...

Видеоролики на конкурс предоставили все финалистки. И лучше один раз увидеть, как говорится - все они выставлены на сайте ФСИН.

Лейтенант внутренней службы УФСИН России по Сахалинской области Яна Кондрашова. Фото: fsin.gov.ru

Там же можно проголосовать за понравившуюся участницу до 11 июня.

А победительница будет объявлена 12 июня - в день России.

Остается только загадкой, каково заключенным каждый день наблюдать таких красоток?