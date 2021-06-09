Тело пропавшей 37 лет назад женщины нашли во время ремонта. По обвинению в убийстве задержан ее вдовец

Бренда Венейблс из английского городка Кемпси в графстве Вустершир числилась пропавшей без вести без малого 37 лет.

Бренда Венейблс из английского городка Кемпси в графстве Вустершир числилась пропавшей без вести без малого 37 лет. Теперь останки женщины удалось-таки обнаружить, а ее мужа - обвинить в убийстве.

По словам Дэвида Венейблса, выступавшего единственным свидетелем по делу об исчезновении супруги в 1982 году, 48-летняя женщина просто вышла вечером из дома, не сказав ему ни слова, и больше туда не возвращалась, пишет The Sun.

Тогда полиция прочесала каждый сантиметр маленького городка и его окрестностей, исследовало дно близлежащей реки, однако ни останков, ни каких-либо следов Бренды так и не было обнаружено.

Со временем поискам уделяли все меньше времени, а потом дело и вовсе закрыли, и Дэвид Венейблс придумал новую версию для взволнованных соседей и знакомых — якобы его супруга переехала к дальним родственникам в Испанию. А таинственные обстоятельства пропажи Бренды стали основой для местной легенды. Якобы женщину убили рабочие, строившие в те годы автомагистраль М5, а ее тело покоится, залитое бетоном под дорожным полотном. Впрочем, проверять эту полицейские не стали.

Но в 2019 году оказалось, что авторы байки были совсем недалеки от истины. Только могилой для несчастной женщины стало не шоссе, а бетонная выгребная яма на территории их семейной фермы, в которой спустя 37 лет был найден мешок с костями пропавшей. Страшную находку сделали рабочие, производившие реконструкцию дома, задолго до этого проданного мистером Венейблсом.

В итоге по результатам расследования полиция арестовала 88-летнего мужчину, а спустя 2 года — в 2021 году ему были предъявлены официальные обвинения в убийстве жены. По версии следствия, Дэвид убил свою супругу в ходе ссоры, а потом под покровом ночи сбросил ее тело в септик, надеясь, что там оно разложится быстрее.

Представители закона отказались приводить другие детали этого жуткого дела до суда, который должен состояться 15 июня.