Реальные Джеймсы Бонды: Самый секретный отряд спецназа в мире готовил вторжение в Ирак и мог подстроить гибель принцессы Дианы

Основная задача эскадрона E – работа с МИ-6 и помощь в самых ответственных миссиях по всему миру. Фото: EAST NEWS

Десятки лет бойцы британских спецотрядов пытались избавиться от образа Джеймса Бонда. Потягивание коктейлей, выпрыгивание из самолетов и устранение врагов королевы в публичных домах, пропитанных парами джина… Но сами спецагенты настаивают: их жизни совсем не похожи на то, что мы видели в кино об агенте-007, и у них нет лицензии на убийство. А все потому, что настоящие Джеймсы Бонды не работают в секретной службе разведки МИ-6. Они – часть Особой воздушной службы Британской Армии, сокращенно SAS.

Существование секретного подразделения совершенно случайно подтвердилось в начале этого лета, когда из-за неумелого руководства армии в сеть попали личные данные более чем 70 бойцов спецназа, сообщает The sun.

Глубоко в таблице, среди имен 1200 солдат, их званий и военных подразделений, была одинокая ссылка на «22 SAS E SQN». И это – первое письменное доказательство того, что группа на самом деле существует. Эскадрон Е - новейшая, пятая часть 22 SAS, самого известного в мире полка спецназа, девиз которого «Кто посмеет победить».

Но его работа настолько секретна, что бойцы находятся отдельно от других четырех эскадронов SAS.

Основная задача эскадрона E – работа с МИ-6 и помощь в самых ответственных миссиях по всему миру. Помните гаджеты из фильмов про Джеймса Бонда? Так вот небольшие изолированные группы эскадрона Е имеют доступ к полному их набору.

Кстати, шпионы из МИ-6 знали эту группу бойцов под именем Инкремент. Бывший спецназовец Энди Макнаб, который провел в отряде 3 года, так описывал специфику его работы: «Самое забавное, что вам нужно было выглядеть своим и в посольстве, и в публичном доме в Стамбуле».

Изначально Инкремент состоял всего из шести-восьми человек, которые почти всегда были как минимум сержантами. Каждый отбирался из SAS.

Другой бывший член группы, попросивший не называть его имени, рассказывал:

- Мы въезжали в страны по одному паспорту, а выезжали уже по-другому. Всегда в штатском, всегда за границей. Всегда много дел. Все, как в фильмах о Джеймсе Бонде – представьте сами.

Члены Инкремента известны тем, что не выглядят как солдаты (во всяком случае, не всегда). Некоторые говорят на иностранных языках и могут при случае козырнуть заграничным паспортом.

- Вы должны уметь сливаться с другими. Людей отбирали за их способность выполнять работу под прикрытием, – делился тот же бывший боец.

- МИ-6 и МИ-5 всегда дистанцируются от Джеймса Бонда, говоря, что на самом деле они не такие. И это правда – шпионы не похожи на киногероя, они яйцеголовые, - посмеивается боец. - Дайте им пистолет, и они не поймут, что с ним делать.

Но не все так просто: в местах, где приходится работать под гражданским прикрытием, практически невозможно разгуливать с оружием. Но, как и Бонд, все участники группировки обучены рукопашному бою, причем таким приемам, которые могут быть чуть ли не более смертоносными, чем пуля.

Писатель Крис Райан вместе с Энди Макнабом участвовал в миссии в 1991 году, когда во время первой войны в Персидском заливе в Ирак был направлен патруль SAS с целью подорвать боеспособность армии Саддама Хусейна. Райан назвал мастерство солдат эскадрона Е «поразительным даже по стандартам SAS». А еще добавил: «Они проходят невероятно строгие проверки безопасности, потому что им доверяют самые ответственные операции в вооруженных силах. Быть там – значит быть лучшим из лучших».

Сегодня в состав эскадрона Е входят, например, водолазы и даже мини-подлодки – с помощью них команды могут подобраться к чужим берегам незамеченными.

Среди бойцов, специализирующихся на слежке и тайном наблюдении, немало женщин. Источник The Sun рассказал:

- Женщины часто лучше всего справляются с такой работой. Если где-то вдруг появляется группа парней, это всегда выглядит подозрительно. У нас не было женского Бонда в кино, но в реальной жизни их уже много.

Войска Инкремента также были одними из первых британских солдат в Афганистане перед вторжением США в 2001 году.

США вторглись в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001. Фото: EAST NEWS

Они сопровождали шпиона МИ-6, который работал с антиталибскими племенами глубоко в горах Гиндукуша. Участвовали в восстании 2011 года в Ливии, в результате которого был свергнут Муаммар Каддафи. В одной из немногих операций, о которых широко сообщалось, команда из шести бойцов эскадрона Е отправилась в ливийскую пустыню вместе со своими коллегами из МИ-6.

Они начали свою миссию с временной британской базы на Мальте и пересекли Средиземное море в темноте на вертолете спецназа. Но, прямо как в сценах, знакомых из фильмов о Бонде, встреча с организаторами на месте пошла не по плану. И их обманули люди, которые должны были помогать. Солдаты, одетые в штатское, были хорошо вооружены, но решили не открывать огонь – из опасения оттолкнуть революционеров, которых МИ-6 пыталась завербовать.

Вместо этого они позволили захватить себя и были заключены в тюрьму в удерживаемом повстанцами городе Бенгази, пока британский посол не вмешался, чтобы освободить их.

Бывший солдат эскадрона Е рассказал, что это подразделение активно работало в Ираке в период подготовки к вторжению в 2003 году:

- В первую очередь это военные. У них есть правила ведения боевых действий, лицензия на убийство. Но это не карт-бланш. Однако природа военного дела означает, что иногда необходимо отнять жизнь. И каждый обучен смертоносной силе.

Среди туманных слухов, которых вокруг Инкремента немало, есть несколько и о предполагаемых заговорах с целью убийства.

Например, бывший офицер МИ-6 Ричард Томлинсон утверждал, что смерть принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году была «устрашающе похожа» на заговор МИ-6 с целью убить тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича.

Экс-президент Югославии Слободан Милошевич. Фото: EAST NEWS

Есть и другие подробности. Например, по делу о смерти Дианы Томлинсон сообщил следствию, что заговор МИ-6 включал использование стробоскопа, чтобы ослепить водителя Милошевича.

Кстати, создатель Бонда Ян Флеминг работал в военно-морской разведке во время Второй мировой войны и возглавлял сверхсекретные миссии против нацистов. Он признал, что его вымышленный герой был вдохновлен смесью людей, которых он встречал – как из военно-морской разведки, так и из отряда спецназа. И некоторые персонажи Флеминга, такие как босс Бонда М, имеют параллели в МИ-6.