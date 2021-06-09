СК России: происшествия с электросамокатами за 2 года погубили 10 человек

Следственный комитет России призвал Минтранс и МВД России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет России озвучил статистику МВД России, согласно которой за 2 года в России в ходе происшествий с электросамокатами погибли 10 человек.

- Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан, как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах. Эта негативная тенденция усиливается в теплое время года, особенно в крупных городах, - отметили в СК России.

Следственный комитет России призвал Минтранс и МВД России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности.

- СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве. При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано 8 происшествий, по 6 из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России поставили в пример власти Санкт-Петербурга, где была создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена.