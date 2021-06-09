Россия может занять пятую часть мирового рынка торговли водородом

Фото: Фонд Росконгресс

Чем заменить «незеленое» топливо? Теме глобального потепления, углеродного следа и энергетики будущего на нынешнем Петербургском международном экономическом форуме было посвящено аж более десятка сессий. «Уже не стоит вопрос, быть водороду или не быть. А когда, где и как ему быть», - с таким посылом прошла панель «Тренд на декарбонизацию — как будет меняться мир».

-Более 65 стран объявили о достижении углеродной нейтральности в период с 2045 года по 2060-й. Как это будет достигаться, это отдельная тема. Очень много факторов и показателей, которые влияют на достижение этой цели. И, конечно, один из многих факторов — это как раз развитие водородной энергетики, которая к этому периоду — к 2050 году — должна в энергетическом мировом балансе занять свою достаточно значимую роль. По сути, это новая энергетика, которой сегодня нет, - заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

По его словам, Россия может обеспечить конкурентную стоимость производства водорода в первую очередь из природного газа.

-Мы ставим задачу создать экспортно ориентированное производство водорода и занять определенную нишу на мировых рынках. Мы считаем, что около 20% мы могли бы на мировых рынках занять в рамках торговли водородом. Это примерно тот уровень, который на сегодня мы занимаем в торговле газом и торговле нефтью, - сказал вице-премьер.

-Водород — действительно очень перспективный рынок, который привлекает всеобщее внимание. Безусловно, российские нефтяные компании имеют очень хорошие шансы занять большую долю на этом рынке. У нас отличный потенциал, поскольку мы уже как нефтяные компании производим водород, - подтвердил председатель правления, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков.

Александр Новак назвал и еще два приоритетных для России направления в области производства и сбыта водорода. Это, в частности, разработка и вывод на рынок передовых отечественных водородных технологий. В основном речь идет о технологиях производства, крупнотоннажного хранения и транспортировки водорода.

-Есть еще советские технологии и научная школа большая, которая была использована при разработке технологий. Но на сегодня это должны быть технологии, которые должны быть коммерциализированы, использованы в отраслях, - подчеркнул вице-премьер.

Еще одно направление, помимо экспорта, развитие потребления водорода внутри страны - в транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике.

- Правительство уже много сделало в этом направлении, - поделился Новак. - Утверждена дорожная карта на период до 2024 года по развитию водородной энергетики в Российской Федерации. Подготовлена концепция развития водородной энергетики, она уже в правительстве проходит обсуждение - и я думаю, в ближайшие месяц-два мы должны выйти на ее утверждение. Создается проектный офис и формируется межведомственная рабочая группа.

Как отметили участники сессии, одна из главных проблем - спрос на водородное топливо пока ограничен. В первую очередь в связи с его стоимостью.

-Сейчас он (спрос — ред.) небольшой — 70 млн тонн. Это нефтеперерабатывающие заводы и удобрения. Почему так? Потому что дорого, - сообщил в ходе дискуссии председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies Патрик Пуянне.

-Для того, чтобы этот рынок сформировался, нужна в том числе и инфраструктура, которая будет создаваться. Но, к сожалению, наверное, не так быстро, как хотелось бы, - утверждает Александр Дюков.