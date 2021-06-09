В Швейцарии задержали россиянина по запросу США. Чем он известен

Россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в финансовых махинациях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец интернет-компании «М13» россиянин Владислав Клюшин задержан в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в финансовых махинациях. Об этом сообщает швейцарское издание Gotham City со ссылкой на материалы суда.

Арест имел место еще 21 мая, это случилось в кантоне Вале. Документы пришли в Швейцарию от управления внешних связей министерства юстиции США. А изначальное решение об аресте Клюшина принял суд штата Массачусетс.

За то время, что об аресте россиянина не было известно широкой публике, его адвокаты всеми силами пытались добиться его освобождения, дошли даже до Верховного суда Швейцарии. Защита, в частности, утверждает, что дело против Клюшина, которое расследуют в США, имеет политическую подоплеку.

Кроме того, россиянин пытался выйти из тюрьмы под залог, предложив суду полтора миллиона франков (порядка 121 млн рублей) в качестве доказательства своей благонадежности. Но юристы сочли, что это всего лишь годовой доход бизнесмена, и он не пожалеет его, чтобы сбежать.

Компания «М13» хорошо знакома экспертам в области IT. Ее специалисты в частности разработали «Катюшу» - систему мониторинга средств массовой информации. Продукт оказался востребованным на самом высоком уровне: в 2016-м «М13» выиграла тендер администрации президента. На сегодняшний день система «Катюша» используется в пресс-службах президента, правительства, ряде министерств и в крупных коммерческих компаниях.

Более широкая публика узнала о Владиславе Клюшине в 2018-м, когда его назвали владельцем влиятельного телеграм-канала «Незыгарь». Впрочем, бизнесмен терпеть такие домыслы не стал и пошел в суд. В итоге он добился своего: журналисты опубликовали опровержение.

Кстати, министерство иностранных дел России в свое время предупреждало бизнесменов, что есть реальный риск быть задержанными по запросу США в третьих странах.

- Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов, - говорится в заявлении МИДа.