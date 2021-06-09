Готовим ребенка к летнему лагерю

Орлята готовятся стать вожатыми. Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»
Отхватив путевку, мы, взрослые, радуемся: дитя отдохнет, оздоровится, весело проведет время. Авось еще новому научится, станет более самостоятельным. Все так и будет, если родители с умом подойдут к выбору лагеря и подготовят юного туриста к поездке. Прежде всего, психологически. С какими трудностями обычно сталкивается детвора, вырвавшись из дома, мы расспросили директора учебно-методического центра Всероссийского детского центра «Орленок», одного из лучших лагерей страны, Валентину Федотову.
Адаптация – главная трудность. Некоторые дети с первого же дня сильно тоскуют по родителям, плачут, просятся домой.
- За короткое время ребенок должен найти друзей, наладить общение, определить занятие по душе. Это все непросто, - говорит специалист. - Обычно период адаптации длится от трех до семи дней. Труднее всего новичкам и тем ребятам, которые проводят время с родителями или за компьютером чаще, чем с друзьями.
Конечно, многое тут зависит от вожатых. Но и от родителей тоже. Перед отъездом настройте ребенка на позитив: мол, в лагере ты узнаешь много нового и полезного, будешь потом собой гордиться. Если стеснительный, разработайте вместе план, как знакомиться с ребятами. Заверьте, что остальные в отряде испытывают те же чувства и будут рады подружиться.
В первую неделю постарайтесь не звонить часто. Лучшее время для созвона – середина дня, когда в лагере бурлит жизнь. А вот вечером дети особенно сильно скучают. Не поддавайтесь унынию ребенка, спрашивайте, что было интересного, с кем подружился. Расскажи о ребятах из твоего отряда, мне так интересно! (А это уже задание на общение.) Не обещайте сразу забрать, если ему не понравится, иначе займет пассивную позицию и будет всеми силами доказывать, что ему в лагере плохо. Воздержитесь от частых приездов. И своего раздразните, и остальных в тоску вгоните. Другие дети начнут думать, что их родители их не любят, раз не приезжают.
Еще один частый повод для слез. Ранние подъемы, зарядка, уборка территории, игры, мероприятия – все не так, как дома. Ужас многих – дневной сон. «Я сюда отдыхать приехал!» - часто заявляют бунтари. Опытные вожатые к таким выбрыкам готовы и знают, как уравновесить нехочух. Но до бунта дело и не дойдет, если папа с мамой заранее обговорят с ребенком режимные моменты. Да, ты давно не спишь днем, но сон-час – это время отдыха, можно просто полежать под одеялом и почитать книжку. Не хочешь идти на дискотеку, на пляж – обсуди это с вожатыми. Их ведь ругают за нарушения правил.
Валентина Федотова. Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»
Не получается найти друзей, в отряде обижают, насмехаются, дразнят. Часто разногласия возникают на бытовой почве: кто разбросал одежду? Кто трогал мои вещи? Не хочу убирать комнату!
- Если ребенок робкий, не умеет постоять за себя, поинтересуйтесь, как он поступит в случае конфликта с другими детьми, к кому обратится за помощью, - советует специалист. – Потом откорректируйте его идеи, дайте советы.
- Родители иногда досрочно забирают ребенка домой из-за конфликта. Это выход?
- Конечно, нет. Ребенок усвоит стереотип поведения - все его трудности должны разрешить родители. От таких мыслей развивается неуверенность в себе и своих силах, боязнь детских лагерей и самостоятельных поездок. Выслушайте жалобы, вникните в суть проблемы. Сориентируйте, что он может сделать. Подключите вожатых, психолога лагеря. Постарайтесь внушить подростку, что верите в его здравомыслие, доверяете и уважаете за принятые решения. А любая ситуация – это ценный опыт.
- Часто сталкиваемся с проблемой гаджет-зависимости: подростки привыкли проводить время в интернете и не готовы к реальному общению со сверстниками и активной деятельности. Из-за гаджетов часто конфликтуют, - продолжает Валентина Федотова.
Во многих лагерях прописано в правилах: телефоны дети сдают на хранение вожатым. Гаджеты выдают в определенное время для звонков домой или для отрядных дел (поиск информации для конкурсов, фото- и видеосъемка и пр.).
Родителям стоит сразу предупредить об этом ребенка.
За гигиеной малышей обычно следят вожатые, но лучше, если ребенок будет без напоминаний чистить зубы, умываться, менять нижнее белье. От старших ребят в лагере ждут полной самостоятельности в вопросах чистоты и ухода за собой. А еще в лагере есть дежурства по комнате: придется подметать, смахивать пыль, мыть пол. Ваш умеет? Срочно обучайте, ведь неумех и нерях детвора часто поднимает на смех.
Плавание, турпоходы, веревочный курс, скалодром, катание на роликах и велосипеде – в лагерной программе могут быть травмоопасные игры и занятия. С ребятами проведут инструктаж, рядом будут вожатые и инструкторы. Но и родительская бдительность не помешает, особенно если ребенок не дружит со спортом, боится быть хуже всех, имеет негативный опыт. О таких нюансах стоит сообщить вожатому. А детей ориентируйте на бережное отношение к здоровью и четкому следованию инструкциям взрослых.
Современные дети взрослеют рано, в лагере часто завязываются романтические отношения.
- Объясните подростку о гормональных изменениях в его организме, которые толкают к необдуманным поступкам. Расскажите о возможных последствиях ранних сексуальных контактов - беременность, инфекции, передающиеся половым путем, разочарование в случившемся, - советует директор центра. - Напомните девочкам, что вызывающая одежда и поведение провоцируют приставания. Важный момент - личные границы: нужно открыто говорить «нет», «мне так не нравится», «я не хочу», бесконфликтным способом объяснять сопернику о неприемлемом поведении.
Что еще учесть
Желание поехать в летний лагерь должно быть не только у родителей, но и у ребенка.
Тщательно выбирайте лагерь. Главный критерий – безопасность. Проверьте, есть ли лагерь в реестре организаций отдыха детей профильного государственного департамента. Или же поищите информацию на сайте Мосгортура – они составляют свой рейтинг загородных лагерей страны.
Лично познакомьтесь с вожатыми, обменяйтесь контактами, запишите номера стационарных телефонов лагеря.
Собирайте вещи вместе с ребенком по списку (примерный перечень обычно есть на сайтах лагерей). Пусть возьмет этот список с собой, чтобы, собираясь домой, ничего не забыл.
Не давайте детям с собой дорогостоящие вещи, золотые украшения, дорогие гаджеты.
Старайтесь не сообщать детям во время смены о каких-либо трагических событиях, происходящих в семье.