Россия переходит на новый формат импортозамещения

Судя по словам министра, жить с импортозамещением нам еще долго. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба презид

Владимир Путин встретился с министром промышленности Денисом Мантуровым. Президенту рассказали, как наше производство пережило пандемию, и как мы будем развиваться с учетом санкций Запада.

Сильнее всего из-за пандемии просел автопром - за год производство снизилось на 17%. Покупатели новых машин уже успели это почувствовать на себе. Автомобилей в наличии мало, купить что-то без наворотов от дилера на 100-200 тысяч рублей практически невозможно. Цены растут.

- Но очень быстро идет восстановление: за первые четыре месяца года – плюс 40%, - порадовал Мантуров.

Судя по словам министра, жить с импортозамещением нам еще долго. С 2014 года правительство вложило в это дело 2,8 триллиона рублей. Причем на каждую потраченную из бюджета копейку приходится 5 от частного бизнеса.

- Хотим перейти на новый формат. Раньше мы акцент ставили на конечной продукции. Сейчас, с учетом нарастающего геополитического давления, будем ставить акцент на разработку собственного сырья и комплектующих, - рассказал министр.

Промышленности хотят выдавать гранты.

- Механизм работает так: производитель получает льготный заём, и по достижении целевых показателей мы его частично будем списывать, - пояснил Мантуров.

Это должно стимулировать бизнес - если грант не профукать, а грамотно вложить в дело, то и возвращать надо будет меньше.

Деньги выделят из Фонда развития промышленности.

- Он эффективно работает, - заметил Путин.