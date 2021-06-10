В Подмосковье студент отрубил сестре два пальца во время семейного пикника

Парень очень переживает за сестру и надеется, что медики смогут ей помочь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несчастный случай произошел в подмосковном садовом товариществе «Лесной городок». Большая семья отдыхала в выходные на даче, дел по хозяйству было много. Взрослые занимались домом, а детей отправили во двор, заготовить дров для мангала и бани. 19-летний студент Сергей В.* взял из сарая топор и стал рубить дряхлые полешки. Рядом бегала двоюродная сестренка Сережи, 8-летняя Марина. Девочка с радостью помогала старшему брату и собирала разрубленные на щепки дрова. Юноша вновь занес топор над поленом, но отвлекся и инструмент соскользнул. К несчастью, в этот момент Марина как раз протянула руку, чтобы подобрать оставшиеся деревяшки. Топор ударил девочку по руке.

- На жуткие детские крики во двор прибежали взрослые и увидели окровавленную руку 8-летней школьницы. Два пальца были отрублены, девочка истекала кровью. Мама Марины, 38-летняя Светлана С.*, сразу позвонила в скорую и полицию. На место незамедлительно была направлена карета скорой помощи, которая увезла ребенка в больницу в Москву для оказания помощи, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района

Перепуганный 19-летний Сергей подробно рассказал полицейским, как все произошло. Парень очень переживает за сестру и надеется, что медики смогут ей помочь. Полицией проводится проверка по факту произошедшего инцидента.

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