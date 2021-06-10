Создаем для пассажиров единое пространство комфорта

Фото: Андрей МИНАЕВ

В рамках ПМЭФ-2021 обсудили пассажирские вагоны и локомотивы, главные технические изменения, а также поговорили о том, почему дизайн – это не только внешний вид, но и комфорт для пассажиров и локомотивных бригад.

- Прошлый, 2020 год был признан годом дизайна в «Трансмашхолдинге». Почему?

- Наша компания зарекомендовала себя технологическим лидером, производителем, выпускающим качественную долговечную продукцию. Нам бы хотелось сделать эту продукцию еще и узнаваемой по всему миру. Не только комфортной, но и визуально красивой, соответствующей современным трендам и ожиданиям наших пассажиров. Именно поэтому год дизайна – логичный шаг, новый этап в развитии компании «Трансмашхолдинг». Нам удалось вписать бренд ТМХ в дизайн всей нашей продукции. И теперь она станет легкоузнаваемой не только благодаря своему качеству, но и визуально.

- Трансформировался ли дизайн в финансовые показатели?

- Здесь нужно подчеркнуть одну принципиальную вещь. Дизайн – это не просто картинка. Промышленный дизайн – это, в первую очередь, функциональность и эргономика, особенно в пассажирском транспорте. Поэтому, безусловно, внедрение новых современных решений, которые не только визуально выделяют наши продукты, но обеспечивают их функциональность и удобство в использовании, дает и экономический эффект.

- Есть ли возможность у дизайнеров получать обратную связь от пассажиров еще на стадии разработки? Вдруг пользователи увидят то, чего пока не видят профессионалы?

- Подобные исследования – наше ключевое правило. Обратная связь с конечным пользователем в холдинге налажена довольно давно. И, говоря «пользователи», я имею в виду не только пассажиров, но и локомотивные бригады. Именно так мы создавали, к примеру, электропоезда «Иволга», которые курсируют на Московских центральных диаметрах и метропоезда последних серий, в том числе «Москва 2020». Мы постоянно проводим опросы среди пассажиров совместно с нашими заказчиками - внедряем новые улучшения. С Федеральной пассажирской компанией в прошлом году, например, мы предлагали пассажирам познакомиться с новой концепцией некупейных вагонов, а в этом году готовы показать еще один вариант. В основе этого развития – работа с пассажиром, сбор обратной связи, осознание, какие решения им подходят, что удобно, а что нет. В итоге, такой обмен информацией и трансформируется в готовый продукт – качественный и очень нужный.

- «Трансмашхолдинг» в последние годы серьезно взялся за обновление линейки пассажирского транспорта. Это и вагоны дальнего следования, и городские поезда, и вагоны метро. Над чем работаете сегодня?

- Над всем тем, что вы только что назвали. Как я уже говорила, каждый продукт требует постоянных нововведений и неустанного следования за теми тенденциями, которые мы видим на рынке. Что касается пассажирского транспорта, то сейчас мы создаем новую модификацию городского электропоезда «Иволга». Делаем основной упор на внедрение пассажирских сервисов, на функциональность. Стараемся включить в новый дизайн все решения, которые стали ответом на просьбы самих пассажиров. Безусловно, продолжается глобальная работа в рамках долгосрочного договора с Федеральной пассажирской компанией – проектирование вагонов дальнего следования, поездов типа push-pull и двухэтажных электропоездов.

- Какие принципиальные новшества закладываете в продукцию? Ключевые изменения, важные как для заказчика, так и для пассажиров. И чем продиктована необходимость внедрения именно этих новшеств?

- Я бы разделила их на две группы. Первая – те самые пассажирские сервисы. Это привычные для нас мелочи, которые, в принципе, и создают атмосферу комфорта вокруг. Это индивидуальный свет, розетка рядом с тумбочкой, сама тумбочка, куда можно положить телефон. Концепцию «все под рукой» мы стараемся внедрять во всех наших продуктах: и в электропоездах, и в поездах дальнего следования. Пассажир, перемещаясь из дома на работу или из одного города в другой, будет в одинаково комфортных условиях.

Вторая группа изменений – это новые технические решения. Те, которые влияют на эффективность эксплуатации подвижного состава. Во-первых, предиктивная диагностика фиксирует состояние поезда, когда машина себя контролирует по время эксплуатации, записывает параметры движения, передает их в сервисный центр. Вторая группа решений позволяет увеличить межремонтные интервалы, что дает возможность перевозчику экономить значительные средства во время эксплуатации подвижного состава. Наконец, прошлый год ввел новые противоэпидемические требования, поэтому в наших новых вагонах внедряются системы по обеззараживанию воздуха и дезинфекции пространства. Все технические решения внедряются либо в новые продукты, либо в рамках модернизации существующего подвижного состава.