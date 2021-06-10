Монашка украла 60 миллионов рублей пожертвований и спустила их в казино

В 18 лет Мэри, как того требуют обычаи ее католического ордена, дала обет бедности Фото: REUTERS

Сестра Мэри Маргарет Кройпер имела безупречную репутацию у себя на родине в Калифорнии. На протяжении более чем десяти лет благочестивая, как все считали, женщина возглавляла католическую школу Сент-Джеймс вплоть до своего выхода на пенсию в возрасте 79 лет. Но, как пишет The Guardian, никто из ее сестер по вере или учениц не могу подумать, что годами настоятельница грешила.

В 18 лет Мэри, как того требуют обычаи ее католического ордена, дала обет бедности. Но он не помешал ей 10 лет, что монахиня руководила школой, проводить финансовые махинации. Правда всплыла на свет божий, только когда Кройпер вышла на пенсию. Новое начальство затеяло финансовый аудит, который показал, что в бюджете школы есть внушительного размера дыра. Сумма недостачи была 835 тысяч долларов (почти 61 млн рублей).

Когда обратились к сестре Кройпер за объяснениями, она не стала брать еще один грех на душу и призналась: бес попутал втянуться в черную бухгалтерию. Годами директриса сводила дебит с кредитом таким образом, чтобы от пожертвований, на которые живут монахини, преподающие в школе, и их воспитанницы оставалось кое-что на нужды самой сестры Кройпер.

Этот финансовый источник подпитывал давнюю страсть монахини — азартные игры. Чтобы спонсировать свое тайное увлечение, она сначала завела себе кучу кредиток, а затем, когда груз платежей по ним стал неподъемным, запустила руки в фонд школы. Она присваивала себе средства, поступавшие за оплату обучения и в качестве пожертвований. «Позаимствованные на время», как тогда убеждала себя сестра Мэри, деньги она тут же спускала в казино и на погашение ранее взятых кредитов.

Прижатая к стенке неопровержимыми доказательствами Мэри во всем созналась и сказала, что «очень раскаивается и сожалеет о любом причиненном ею ущербе».

Но одно дело — раскаяние, а ответственность перед буквой закона — совсем другое: Кройпер должна предстать перед судом 1 июля, ей грозит до 40 лет заключения.

Впрочем, нанятый 79-летний монахиней адвокат напирает на то, что игромания, которой страдала его клиентка, это психический недуг, а значит, и спросу с нее никакого.

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