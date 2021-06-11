«Большая Сибирь» подписала на ПМЭФ соглашений на полтриллиона рублей

Большая Сибирь - так назвали общий стенд десяти регионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме был представлен уникальный стенд - он объединил 10 регионов Сибири. Если другие субъекты работали автономно, то здесь главы заключали соглашения на уровне как одного региона, так и консолидированные - общесибирские, объединяющие большую экономическую область. Стенд так и назвали: «Большая Сибирь».

Этот формат работы предложила и организовала Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». О том, как прошел этот форум для регионов-партнеров, рассказываем в нашем материале.

Александр Усс. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одним из первых документов, подписанных на стенде «Большая Сибирь», стало соглашение о развитии внутреннего и въездного туризма в Сибири. Это как раз пример договоренности, охватывающей разные регионы. Вот как прокомментировал важность документа губернатор Красноярского края Александр Усс:

- У нас очень много проектов, которые выходят за пределы Красноярского края. Не случайно наш комплексный инвестиционный проект называется «Енисейская Сибирь». Ряд задач, которые мы должны решить в области инвестиций, касается Тывы и Хакасии. Мы подписали соглашение о развитии туризма. Учитывая, что территория Сибири привлекательна с точки зрения особенностей природы, ее удаленных первозданных уголков, то лететь только в один регион Сибири не всегда имеет смысл. Туристы, особенно иностранные, предпочитают побывать и на Байкале, и на Енисее, и на Алтае. И такое взаимодействие, сопряжение туристических маршрутов - один из показательных примеров, подтверждающих, что Большая Сибирь - единое целое.

Валентин Коновалов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тема развития туризма была одной из ключевых на стенде «Большой Сибири», и это совершенно справедливо: туризм является двигателем еще ряда секторов экономики. Подводя итоги форума, важность развития туризма подчеркнул глава Республики Хакасия Валентин Коновалов:

- Мы подписали целый ряд соглашений, провели ряд переговоров с губернаторами, федеральными чиновниками. Большая работа проведена и с инвесторами. На форуме мы представили 18 инвестиционных проектов на сумму более 70 миллиардов рублей по различным сферам, включая туризм, который крайне важен для республики. Одно из подписанных соглашений направлено на развитие нашего аэропорта, а это касается не только туризма, но и развития экономики в целом. Я думаю, что участие на данной международной площадке принесет республике много пользы. В этом году нам выпала честь представлять всю Сибирь, и именно Хакасия открывала стенд «Сибирского соглашения». Мы понимаем, что Сибирь имеет огромный экономический и культурный потенциал, и конечно, хочется, чтобы и о нас, и о Хакасии в том числе узнал весь мир и этот потенциал был реализован в полную силу. У нас есть для этого все данные.

Олег Хорохордин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, насколько велика роль туризма в экономике территорий, сказал и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он оценил перспективы как своего региона, так и всех регионов Сибири:

- Мы являемся свидетелями возрастающего интереса страны к внутреннему туризму. Горный Алтай - это точка в центре России с хорошим климатом и уникальной первозданной природой. Турпоток у нас - более 2 миллионов человек, и он динамично растет. В прошлом году, несмотря на то, что в пик пандемии мы не работали (были закрыты в мае и июне), приросли на 15% - летом и на 26% - зимой. В Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» я являюсь председателем Координационного совета по туризму. И в этой части помимо 10 регионов, которые входят в Сибирский федеральный округ, есть Республика Бурятия и Забайкальский край. За два года мы создали в Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» проект въездного туризма «Большая Сибирь», который предполагает 38 межрегиональных маршрутов. Есть маршруты, включающие по несколько регионов, и это большой вызов для всей Сибири. Как раз наша ответственность сегодня - представить бренд «Большая Сибирь» как на внутрироссийском, так и на международном рынке - достойно и качественно.

Среди плюсов работы в единой экспозиции главы регионов отмечают следующие. С одной стороны, это более весомое представление интересов территории. С другой - экономия ресурсов: представителям субъекта не приходится заниматься подготовкой собственной экспозиции, тогда как появляется возможность работать в рамках общей. А открытие объединенного стенда многие участники отмечают как одно из самых ярких событий минувшего форума.

Виктор Томенко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, участие в совместных мероприятиях - одно из главных направлений работы на ПМЭФ.

- В частности, вместе со всеми губернаторами Сибири я принял участие в открытии нашего единого стенда - экспозиции «Большая Сибирь», которую мы представляли здесь в этом году. Я также принял участие в работе заседания комиссии Госсовета по экономике и финансам, которая рассматривала возможности реализации поручений Президента РФ по повышению финансовой устойчивости регионов, их финансовой самостоятельности. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России разговор шел об инфраструктурном развитии регионов нашей страны, - сказал Виктор Томенко, который также отметил важность совместного соглашения о развитии туризма. - Мы включились в комплексный инвестиционный проект регионов Сибири по развитию внутреннего и въездного туризма в Сибири и подписали соглашение со всеми регионами округа.

Сергей Жвачкин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что совместная работа - характерная черта для Сибири.

- В Сибири исторически нельзя было прожить в одиночку, все помогали друг другу. Этот объединенный стенд мы придумали еще два года назад. Так мы сэкономили деньги и получили площадку, где можем общаться регионами, - пояснил Сергей Жвачкин, отметив преимущества в том числе и своего региона. - Наш регион - это остров интеллекта в океане ресурсов. С одной стороны, у нас не так много людей - чуть больше миллиона, с другой стороны, по площади Томская область больше, чем Италия или Великобритания, есть где развернуться. Но самое главное - это мозг и люди, которые тут живут. Первый университет за Уралом появился именно в Томске, и это стало для нас определяющим фактором. Томск - единственный в России город, в уставе которого записана градообразующая роль научно-образовательного комплекса. У нас не только наука, но еще и высокотехнологичные компании. Практически все российские госкорпорации, весь свет нашей промышленности - на Томской земле.

Андрей Травников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как еще задолго до форума 2021 года появилась идея объединить регионы общей экспозицией:

- Я вспоминаю, как рождалась эта инициатива. Сергей Иванович Меняйло (тогда - полпред в СФО), Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области) и я начали обсуждать эту идею на одном из форумов в Сочи. Почему бы не демонстрировать свой потенциал объединившись? Наверное, на такой огромной территории, как Сибирь, по-другому быть и не может. Мы, регионы-соседи, должны находиться в коммуникации. И несмотря на то, что у всех свои проекты, мы развиваемся координированно.

Главы субъектов рассказали и о том, какие соглашения с бизнес-сообществом заключили непосредственно их регионы.

Сергей Цивилев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Подписанные соглашения имеют стратегическое значение для развития региона. Помимо 51 миллиарда рублей федеральных средств в рамках программы социально-экономического развития регион получит 300 миллиардов рублей частных инвестиций. То есть на каждый государственный рубль - более 6 рублей от частного бизнеса. Куда будут направлены эти средства? Мы построим новое жилье, будем развивать инфраструктуру, туризм, транспортную отрасль, в том числе авиасообщение. Это более чем 11,5 тысячи рабочих мест, которые появятся на время строительства новых объектов. И дополнительно - более 7,5 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест после завершения строительства. Самое большое достижение нашей команды в том, что Кузбасс стал инвестиционно привлекательным регионом, - прокомментировал итоги форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Игорь Кобзев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Позитивно оценил работу на форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- Этот форум - возможность в том числе и для представителей Иркутской области встретиться с бизнес-сообществом, с руководителями других субъектов, послушать, как идет обсуждение проблем, вопросов, которые касаются каждого региона. Мне кажется, это общение дает уверенность в будущем. Иркутской области нужно четко показать инвестору решение тех вопросов, которые его интересуют в первую очередь для развития бизнеса. И мы должны рассматривать не только российских, но и зарубежных инвесторов. Своим присутствием они ужесточают бизнес-конкурентность, а главное, у жителей появляется возможность сделать выбор. В целом считаю, что своих целей мы достигли, заключили соглашения, еще раз подтвердили намерения по ряду проектов, которые идут на перспективу. 21 инвестиционный проект нами уже подписан, мы встретились с коллегами, еще раз подтвердили даты реализации. Все инвесторы намерены завершить свою работу по созданию новых производств.

Александр Бурков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По оценке губернатора Омской области Александра Буркова, итоги XXIV международного экономического форума - самые результативные за последние годы. Вернувшись из Санкт-Петербурга, глава поручил кабинету министров региона без промедления включаться в реализацию достигнутых договоренностей. Речь идет о многомиллиардных инвестициях, которым предстоит работать на экономику Омской области. Региональному министерству экономики также рекомендовано расширять контакты с иностранными компаниями.

Александр Бурков отметил, что на полях ПМЭФ-2021 обсуждалось развитие партнерства Омской области и Государства Израиль, были достигнуты договоренности о расширении торгово-экономического партнерства с главами Северной Осетии и Удмуртии. Корпорация «Синергия» и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ окажут экспертную и консультационную поддержку властям и бизнесу региона. Партнерство с корпорацией ВЭБ.РФ позволит Омской области привлечь внебюджетные инвестиции в развитие школьной инфраструктуры.

Владислав Ховалыг.

А временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг оставил отзыв о минувшем форуме на своей странице в Facebook.

- Главный вывод, к которому я пришел по итогам ПМЭФ: не надо стесняться сегодняшнего своего положения. Да, сегодня Тува занимает не первые места в рейтинге регионов России. Но мы стремимся кардинально изменить ситуацию. Для начала надо перестать вариться в собственном соку, пора открыто говорить о проблемах, перенимать опыт опережающих регионов, повышать компетентность кадров, - написал Владислав Ховалыг. - На форуме было заявлено, что регионы России очень разные, но методика решения их проблем одинакова для всех. Усредненными способами добиться высоких результатов не получится - нужен индивидуализированный подход к каждому региону. Поддерживаю эту позицию, буду отстаивать ее в работе с федеральными коллегами.

Геннадий Гусельников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А общие итоги работы объединенного стенда подвел председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников:

- Самое главное - что мы достигли всех целей, которые были поставлены перед участниками коллективного стенда. Были созданы условия для организации деловых встреч наших регионов, подписания соглашений, проведения презентаций, которые впоследствии могут реализоваться в новые встречи и соглашения. Итоги, которые мы подвели, говорят о серьезном успехе и серьезном прорыве, результаты работы - эффективнее по сравнению с результатами на форуме 2019 года. В этот раз было подписано 74 соглашения, в том числе 19 инвестиционных на общую сумму 496,6 миллиарда рублей, а это 13% от общего числа всех сделок, совершенных на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года. Мы провели 10 различных международных и региональных мероприятий, включая презентацию экспортного потенциала экономического региона «Большая Сибирь» для делегации чрезвычайных и полномочных посолов государств Африки, презентацию научного потенциала Сибирского отделения Российской академии наук, дискуссию «О развитии региональной и местной аэропортовой сети на территории Сибири», телемост Сибирь - Китай, совместное мероприятие с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. На инфокиосках и на большом экране стенда проведено более 200 презентаций инвестиционно-экономического потенциала субъектов Российской Федерации, которые участвовали в нашей экспозиции. По нашей оценке, этими мероприятиями была охвачена аудитория более 4,5 тысячи человек. А исходя из расчетов бронирования наших переговорных комнат, в них было проведено около 130 переговоров, направленных на установление инвестиционного сотрудничества.