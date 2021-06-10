Фото солнечного затмения 10 июня 2021: Над Землей вспыхнуло «огненное кольцо»

Необычным зрелищем могли насладиться жители России и других уголков планеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня впервые за 55 лет мир наблюдал уникальное астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение. Луна перекрыла Солнце не полностью, создав эффект световой короны вокруг черного диска или «огненного кольца». Сайт kp.ru публикует фото солнечного затмения 10 июня 2021 года.

Необычным зрелищем могли насладиться жители России и других уголков планеты. Затмение Солнца из нашей страны было видно с 14:22 до 14:29 по московским часам, а максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составляла 3 минуты 52 секунды.

Сегодня впервые за 55 лет мир наблюдал уникальное астрономическое явление Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Москвы смогли увидеть лишь частные фазы солнечного затмения: максимум можно было наблюдать в 14:26, когда земной спутник закрыл Солнце на 16%. Во всей красе увидеть «огненное кольцо» можно было с острова Новая Сибирь, а также на западе Чукотского автономного округа, на северо-западе Камчатского края, в Якутии, на севере Магаданской области.

Затмение Солнца из нашей страны было видно с 14:22 до 14:29 по московским часам Фото: Артем КИЛЬКИН

Такого уникального астрономического явления жители планеты не видели полвека: последний раз кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За это время в России можно было наблюдать семь полных солнечных затмений.

Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составляла 3 минуты 52 секунды Фото: Мария ЛЕНЦ

Полюбоваться затмением хочет каждый, однако специалисты предупреждают, что смотреть на это природное явление без специальной защиты опасно для глаз. Использовать обычные солнцезащитные очки бессмысленно: за наблюдения за затмением необходимо использовать закопченное стекло, сварочную маску или несколько слоев засвеченной фотопленки, а также специальное оборудование.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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