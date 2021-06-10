Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 июня 2021 15:23

Если нам повезет, мы все состаримся и умрем

Кирилл Андреев из «Иванушек» стал дедушкой. Просто примите это
Сергей ЕФИМОВСергей ЕФИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кирилл Андреев из «Иванушек» на днях стал дедом

Кирилл Андреев из «Иванушек» на днях стал дедом

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тут такое дело. Кирилл Андреев из «Иванушек» на днях стал дедом. Кому ни расскажу, все в шоке. «Что-о-о-о-о-о?!» - типичная реакция. Нет, мы рады, конечно, за Кирилла. Парню 50, сыну почти 21, чисто технически тут ничего удивительного. Но. Мы же это. Буквально вчера орали на дискотеках про тучи и тополиный пух. Они как лю-ю-ю-ди. Ноч-чи такие лун-ные. Выходит, и нам того? Не 16. Да ладно?!

Бабочки-поденки живут всего один день, у них даже пищеварительной системы нет — не нужна. Этого времени хватает, чтобы появиться, продолжить род и умереть. Времени на размышления о смысле жизни у них тоже нет, даже если бы поденкам было чем думать. Вот человек - совсем другое дело. Живет долго (с точки зрения поденок бесконечно) и только и делает, что думает. В основном о себе, конечно.

По моим многолетним наблюдениям, устойчивые мысли о скоротечности времени у людей появляются в районе 30 лет. У девочек, озабоченных первыми морщинами, часто еще мифическими, раньше. Но и мальчики, которым на морщины плевать, вскоре подтягиваются. Это что, я уже не могу всю ночь куролесить, а потом быть огурцом? Серьезно?! И сустав как-то щелкает... И это только начало! Хотите сочувствия — почитайте роман «Скоро 30» Майка Гейла, там про это подробно. Только не надо делать печальное лицо - то, что в 30 кажется экзистенциальным кризисом, всего-то прощание с детством. Это еще через десять лет становится понятно.

- Ты понимаешь, что прожил уже половину жизни, и это еще по самым оптимистичным прикидкам? - говорю я другу-ровеснику. А на самом деле и себе тоже.

- Я собираюсь прожить хотя бы 140 лет, вот-вот изобретут такие таблетки, - абсолютно серьезно говорит друг, и я понимаю, что убедить его сдать кровь на холестерин и проверить давление в этот раз не получится. К этому нужно прийти самому. Это тоже этап взросления.

Задач по существу, в общем-то, две. Во-первых, надо окончательно привыкнуть к тому, что жизнь конечна. В 17 поверить в это невозможно, в 30 об этом иногда задумываешься, в 40 - остро осознаешь, а дальше... степень тревоги по этому поводу уменьшается с каждым годом. Еще не проверял, но есть подозрение, что лет в 70 ты только радуешься столь логичному устройству Вселенной.

А во-вторых, надо решить, кто ты уже на данный момент. Понятно, что в душе всегда максимум 25, хоть внутри что-то и поскрипывает. Но насколько уместно носить майки с Человеком-Пауком, когда 16 уже не тебе, а твоему сыну? Когда положено остепеняться? Ответ «никогда» имеет право на существование, но тут важно, с одной стороны, дерзко плевать на общепринятую мораль, а с другой - не прослыть городским сумасшедшим.

И все-таки бездонно-черным ноябрем (или вот мокрым и холодным московским июнем тоже хорошо, где-нибудь на рассвете, когда бессонница) нет-нет, да подумаешь: а, собственно, в целом этот процесс зачем? Глупый, конечно, вопрос, но все-таки? Детей родить, обнимать их и целовать, ипотеку выплатить — это да, с этим все понятно. Опять же влюбляться прикольно. Котика гладить. Кататься на велосипеде. Но потом-то мы все заканчиваем как поденки? Философско-религиозные концепции пытаются давать ответы, но, если честно, нет от них стопроцентного удовлетворения.

Как всегда, все оказывается совсем просто.

«Жизнь - это куча фигни, которая происходит». Эту бессмертную фразу произнес Гомер Симпсон - лысый пузан из мультика, работник АЭС не семи пядей во лбу. Просто рано или поздно каждый, окончательно взрослея, становится мудрецом.

Можно и драматичнее сформулировать, конечно. Вот как другой писатель, много чего лауреат Майкл Каннингем в романе «Часы» (его еще потом экранизировали с Николь Кидман, Джулианной Мур и Мерил Стрип): «Мы живем свою жизнь, делаем то, что делая, а потом спим - все довольно просто на самом деле. Одни прыгают из окна, или топятся, или принимают снотворное; другие - такое бывает несколько чаще - гибнут в результате несчастных случаев; и, наконец, большинство, подавляющее большинство из нас медленно пожирается какой-нибудь болезнью или - если очень повезет - самим временем. А в качестве утешения нам дается час там, час тут, когда, вопреки всем обстоятельствам и недобрым предчувствиям, наша жизнь раскрывается и дарит нам все, о чем мы мечтали, но каждый, кроме разве что маленьких детей (а может быть, и они не исключение), знают, что за этими часами обязательно придут другие, гораздо более горькие и суровые. И тем не менее мы любим этот город, это утро; мы - постоянно - надеемся на лучшее.

Одному Богу известно, почему так происходит».

«Тучи» мы с вами полюбили ровно 25 лет назад, «Тополиный пух» - 23. Пускай скрипит потертый позвонок. Нас водила молодость в сабельный поход. Если бы времени не было, его стоило бы выдумать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будет девочка!»: «Иванушка» Кирилл Андреев готовится стать дедом

50-летний артист ждёт прибавления в семействе (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: семья