«Вечный двигатель» ядерной энергетики

Символическую «кнопку» на старте проекта нажали (слева направо) Михаил Ковальчук, Алексей Лихачев и Евгений Адамов. Фото: Росатом.

Торжественная заливка фундамента под основание реакторной установки состоялась 8 июня в Северске Томской области на площадке Сибхимкомбината (предприятие Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ»). Объект возводится в рамках проекта «Прорыв» по созданию технологии замкнутого ядерного топливного цикла.

Эксперты считают «Прорыв» одним из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике. Он предусматривает создание новой технологической платформы на базе технологий замкнутого цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Первой в мире страной, которая этого добилась, стала Россия.

Новый энергоблок станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Он включает три взаимосвязанных промышленных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива.

Впервые в мировой практике

Аббревиатура «БРЕСТ» имеет двойное толкование. Это название реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и одновременно обозначение концепции «быстрого» реактора, обладающего свойством естественной безопасности, когда аварии, подобные Чернобылю и Фукусиме, станут невозможны в принципе.

- Впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, - рассказал руководитель проектного направления «Прорыв» Вячеслав Першуков. - Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (то есть повторное изготовление свежего топлива) с многократным рециклом делящихся материалов. Таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

Старт строительству энергоблока был дан в рамках Года науки и технологий, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина. К этому дню российские и томские атомщики шли долго: на Северской площадке «Росатом» реализует проект «Прорыв» с 2011 года. Десять лет заняло проектирование и подготовительные работы. Однако по классификации МАГАТЭ именно «первый бетон» служит официальным началом стройки.

Как подчеркнул генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, БРЕСТ - это чистая и безопасная атомная энергетика четвертого поколения. А благодаря переработке ядерного топлива бесконечное количество раз ее ресурсная база станет практически неисчерпаемой.

- При этом для будущих поколений снимается проблема накопления ОЯТ, - сказал он. - Успешная реализация этого проекта позволит России стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей принципам устойчивого развития. Сегодня мы вновь подтверждаем свою репутацию лидера мирового прогресса в сфере ядерных технологий, предлагая человечеству уникальные решения, направленные на улучшение жизни людей.

Как отметили специалисты-атомщики, именно «первый бетон» служит официальным началом стройки. Фото: Росатом.

- Реализация проекта «Прорыв» включает создание не только инновационных реакторов, но и нового поколения технологий ядерного топливного цикла. Именно они в комплексе позволят сделать атомную энергетику будущего фактически возобновляемой и практически безотходной, - уверена президент Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Атомный проект 2.0

Со стартом строительства нового реактора его участников по видеосвязи поздравили вице-премьер правительства России Юрий Борисов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Агентства по ядерной энергии ОЭСР (NEA) Уильям Мэгвуд.

Первый замруководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко подчеркнул: «Прорыв действительно случился. Свершилось то, к чему мы долгое время готовились, над чем трудились, о чем мечтали: Россия становится первой в мире страной, которая приступает к замыканию ядерного топливного цикла». А его не зря сравнивают с «философским» камнем или «вечным двигателем» энергетики».

«С колоссальным успехом» коллег поздравил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, сегодня на Северской площадке состоялся не просто запуск очередной установки.

- Первый атомный проект был запущен в Курчатовском институте, в конце 2021 года мы будем отмечать 75 лет запуска первого реактора. Это было начало атомной эры на евразийском континенте. Но в то время все было нацелено на решение единственной задачи - создать ядерное оружие, - напомнил он. - А сегодня мы с вами запускаем принципиально новый атомный проект 2.0, нацеленный на новую энергетику. До сегодняшнего дня сотни, тысячи лет человечество жжет костры, загрязняя окружающую среду, истребляя так нужный нам кислород. Отсюда возникает вопрос декарбонизации и безуглеродной экономики и энергетики. Единственной очевидной, масштабной, технологически обоснованной является природоподобная ядерная энергетика. Она уникальна по своей сути, она безуглеродна, она не сжигает кислород и не выбрасывает ничего. В этом смысле она идеально отвечает запросам современной цивилизации.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дальше - в масштабах страны

Церемонию заливки фундамента под основание реакторной установки организовали под стать масштабному событию. Символическую «кнопку» на старте нажали Алексей Лихачев, Михаил Ковальчук и Евгений Адамов, научный руководитель НИКИЭТ им. Доллежаля и проектного направления «Прорыв».

В момент запуска над стройплощадкой взвились в воздух гигантские флаги России и «Росатома», поднятые двумя башенными кранами. Фейерверк ознаменовал начало нового этапа в развитии отечественной атомной энергетики.

На сегодняшний день в реализации проекта «Прорыв» участвуют более 30 организаций, свыше полутора тысяч ученых, инженеров и конструкторов. О ближайших перспективах рассказал журналистам Евгений Адамов:

- Мы сформировали четкую дорожную карту работ, от полномасштабных научных исследований, конструирования и производства оборудования до проектирования, строительства и ввода объектов ОДЭК в эксплуатацию. Согласно планам реактор БРЕСТ-300 должен начать работу в 2026 году. К 2023-му мы хотим освоить производственный комплекс по выпуску топлива. А к 2024 году предполагается начать сооружение модуля переработки облученного топлива.

БРЕСТ будет экспериментальной установкой малой мощности. По словам Лихачева, весь Опытно-демонстрационный энергокомплекс заработает в 2030 году.

- Это не просто научное решение, а прообраз промышленной установки, мы ее будем потом масштабировать на уровне страны, где мощность пойдет на гигаватты. Надеемся, что в 2030 - 2040 годах это станет объектом российского экспорта. Здесь тройная выгода: мы качественно повышаем экономику атомной энергетики, начинаем использовать природный уран и отработавшее ядерное топливо, сводя к нулю радиоактивные отходы и фактически исключая запроектные аварии, - подытожил гендиректор «Росатома».

Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев: «БРЕСТ - это чистая и безопасная атомная энергетика четвертого поколения».