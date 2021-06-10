Анастасия Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова. Фото: REUTERS

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уже совершила в Париже маленькую сенсацию. 32-я ракетка мира в полуфинале победила словенку Тамару Зиданшек и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. А ведь за свою довольно долгую карьеру 29-летняя спортсменка участвовала уже в 52 турнирах высшей категории, где доходила максимум до четвертьфинала. И вот прорыв!

По пути к главному матчу наша теннисистка победила в трех сетах таких сильных соперниц, как Арину Соболенко и Викторию Азаренко.

В матче с Тамарой Зиданшек, занимающей 85-е место в рейтинге, фаворитом была Павлюченкова, которая выиграла первый сет и уверенно начала второй. Но вдруг россиянка натолкнулась на серьезное сопротивление и растеряла свое преимущество. Правда, Анастасия быстро собралась и дожала соперницу (7:5; 6:3).

После победы Настя на чистом французском (она в юности тренировалась в академии Мурат Оглу в Ницце) поблагодарила болельщиков и сказала, что теперь, главное, сохранить все эмоции до финала.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции Павлюченкова сыграет с победителем пары Крейчикова – Саккари.

- У меня был план, и мне удалось его выполнить. Я старалась вести свою игру, но иногда я действовала слишком пассивно и тогда подбадривала себя. Я слишком долго не могла добраться до финала таких турниров, но такое когда-то должно было случиться, - сказала опытная теннисистка.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции Павлюченкова сыграет с победителем пары Крейчикова – Саккари. Фото: REUTERS

Кстати, раньше «Ролан Гаррос» наши девушки в одиночном разряде выигрывали четыре раза. Первой в 2004 году это сделала Анастасия Мыскина. В 2009 кубок подняла над головой Светлана Кузнецова. А потом дважды, в 2012 и 2014, в Париже побеждала Мария Шарапова. Сможет ли повторить такой успех Анастасия Павлюченкова?