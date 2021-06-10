Константин Малофеев: Мы можем развиваться без западных инвестиций и даже без западных технологий

Константин Малофеев. Фото Василия ВОСТРУХИНА

- Все обсуждают ваш стенд на ПМЭФ. Его уже называют «самым русским павильоном». Почему вы решили раскрасить его «под Хохлому»?

- Уныло здесь. Я бывал на форумах в разных странах мира, и знаете что? Питерский форум похож на любой другой в любой точке планеты. Но, при этом, везде пытаются привнести в дизайн что-то свое: в Африке, например, что-то африканское, в Азии - азиатское, в Китае - китайское. Наш форум стал какой-то целлулоидный, космополитичный, и приезжающие сюда иностранцы толком не понимают, куда они попали, как мне кажется. Поэтому мы сделали настоящий «а-ля рус», чтобы все понимали: они в России.

- В следующем году, значит, будет Гжель, потом Жостово, потом Федоскино, и так далее, до оренбургских пуховых платков?

- Там посмотрим. Это все непросто. Потому что уже нижегородский и ивановский губернаторы сказали, что с меня роялти. Поэтому я пока в Хохломе останусь. А то каждый год придется с очередным губернатором договариваться.

- Кроме визуального исполнения павильонов, какие еще изменения вы хотели бы инициировать в рамках форума, при большом скоплении людей, принимающих решения?

- Мы считаем, что нам надо перестать бороться с санкциями, перестать считать минуты до тех пор, пока их отменят. Нам надо научиться жить в ситуации, в которой одна часть мира не хочет с нами работать, и научиться работать с другой частью, стремясь стать в ней лидером. Советский Союз был лидером своей части земного шара. Россия сейчас далеко не лидер. Китай – первая экономика мира и супердержава. Вот о чем мы должны думать и чем заниматься. А для этого нам нужна своя система расчетов. Мы не должны ждать, когда нас отключат от SWIFTа, не должны этого бояться, не должны проводить конференции, круглые столы, обсуждать, готовы мы или не готовы… Надо самим отключиться от любых форм взаимодействия с этим коллективным Западом, который над нами издевается, - стремиться стать лидером в своей части мира, со своими системами расчетов и внешнеторговыми преференциями. Вот чем должен заниматься Питерский экономический форум, вот что он должен транслировать другим странам, на мой взгляд. Это должно быть в политике правительства, у каждой нашей госкорпорации должно быть понимание того, что мы выстраиваем специальные отношения как раз с Азией, с Латинской Америкой и с Африкой. Наш стенд – именно об этом. На нем ни одной надписи на английском языке – только на французском, испанском и арабском.

- Вы довольно давно живете под санкциями. Каково это? И что нужно делать, учитывая то, что санкции никто снимать не собирается?

- Нужно осознать, что мы центр мира. Мы третий Рим, Святая Русь, Великая Россия, Российская империя. Мы самоценны, самодостаточны, мы собственная цивилизация. И только так относясь к себе, можно двигаться дальше. Я живу в самой великой, самой красивой, самой любимой стране мира. В настолько большой, что ты не объедешь и малой ее части за всю жизнь. Поэтому западные санкции на мою свободу передвижения или на мое мировосприятие наложили отпечаток только в одном: я любил ездить в паломничество на Афон, а теперь не могу, потому что Греция – часть Евросоюза. Во всем остальном санкции – не зло, а благо. Благодаря им мы возродили сельское хозяйство. У меня крупный агрохолдинг, и я прекрасно знаю, что, если б не санкции, нам было бы трудно конкурировать с дотируемыми европейскими производителями молочных и мясных продуктов.

Благодаря санкциям мы теперь понимаем, что, оказывается, вполне способны и свою платежную систему создать. И карта Мир, оказывается, может работать, как Visa и Mastercard. И СбербанкОнлайн, оказывается, может работать без западных и даже китайских систем. И чем дальше, тем будет лучше. Мы способны развиваться, двигаться и стать лидерами во всех направлениях без всяких западных инвестиций и даже без западных технологий.

- Так, может, люди, принимающие решения о санкциях против нас, на самом деле работают на нас? Просто глубоко законспирированы…

- Нет, они просто идиоты. Считают, что они действительно нас наказывают, а на самом деле – просто отделили нас от себя. Единственное, мы должны сами отделиться от их болота с точки зрения культуры. А то получается, что экономически мы обособились, а культурно по-прежнему бегаем за ними и с вожделением ждем следующего сериала. Где нам расскажут о том, как надо любить роботов и меньше быть людьми.

- Ваше отношение к прогрессивной шкале подоходного налога не изменилось?

- Никоим образом. Я считаю, что прогрессивная школа у нас обязательно должна быть, и богатые должны платить не 15%, как сейчас, а 50%. А разницу, как и сейчас, направлять на помощь детям с редкими заболеваниями.

Так вот, почему богатые не хотят платить? И что нужно сделать для того, чтобы они захотели? Надо освободить от этого налога тех, кто сам направляет деньги на благотворительность. И тогда люди будут учреждать свои благотворительные фонды и помогать тем, кому они сами захотят. Например, родному краю или определенной группе населения, которая им кажется наиболее обездоленной. Руководителем фонда богатый человек обязательно назначит свою жену или дочь. А это значит, что изменится атмосфера в семье, потому что они все будут заниматься благотворительностью, будут это обсуждать. И это в целом изменит атмосферу.

Стенд "Царьграда" на ПМЭФ-2021 Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как вы относитесь к заявлениям о том, что российской экономике не хватает трудовых мигрантов?

- То, что мигрантов стало меньше, хорошо. Потому что освободились рабочие места для граждан России. Потому что рабочие места в России в первую очередь должны доставаться российским гражданам. Вообще, Конституция Российской Федерации предусматривает социальное государство для граждан России, а не для тех, кто приехал. По этой причине я за то, чтобы максимально, насколько возможно, наши рабочие места доставались местным жителям. Все отличие граждан России от мигрантов в том, что последние большую часть своей зарплаты отдают на взятки и откаты «атаманам» своих диаспор и миграционным чиновникам. А гражданин России никому ничего платить не будет. Поэтому я считаю, что все разговоры о мигрантах – это путь к коррупции.

- Ваша оценка решения правительства отказаться от доллара в золотовалютной корзине.

- Это очень хорошо. Давно надо было сделать. Слава Богу, Силуанов и ЦБ наконец на это решились – они обычно решаются чуть позже, чем надо бы, но, слава Богу, что хоть так. За последние 10 лет напечатано 14 триллионов долларов, и где они? Они в раздутых капитализациях компаний Илона Маска и прочих хай-тек-компаниях, а так же в финансовых деривативах, которые вращаются на Уолл-стрит. И все это в какой-то момент просто рухнет – и рухнет сильнее, чем в 2008 году. Так что доллар просто опасен.