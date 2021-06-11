Госуслуги для людей с инвалидностью в России: от льготных протезов до санаторно-курортного лечения

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Все о пособиях для семей с детьми за счет средств ФСС читайте в ежедневном номере «КП» за 4 июня с. г. и в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru.

Чтобы легко и с удобством ориентироваться во всех видах и порядке получения государственных социальных услуг для людей с инвалидностью, специалисты советуют первым делом скачать мобильное приложение «Социальный навигатор». Сегодня официальное приложение ФСС доступно для устройств на операционных системах IOS и Android. «Социальный навигатор» можно скачать бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

Социальный навигатор вам в помощь

Сервис «Социальный навигатор» предоставляет всю необходимую справочную информацию в виде тематических блоков. Среди них вы найдете раздел «Инвалидность и льготные категории граждан». В нем - три вида жизненных ситуаций:

• обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР);

• получение компенсации: за самостоятельное приобретение ТСР, содержание собаки-проводника для людей с инвалидностью по зрению, а также получение оплаты дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами;

• получение социальной помощи - бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

В каждой из этих жизненных ситуаций с помощью «Социального навигатора» вы узнаете справочную информацию о той или иной государственной услуге, условиях и порядке ее получения.

Кроме того, приложение позволяет рассчитать размер компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации с учетом региона проживания его получателя (калькуляция дается справочно, окончательное решение о сумме компенсации принимают специалисты, уточняют в ФСС).

А еще в «Социальном навигаторе» вы найдете карту социально значимых объектов. Нужно выбрать свой регион, и на карте высветятся отделения ФСС, многофункциональных центров госуслуг, почты, медицинские организации и аптеки, бюро медико-социальной экспертизы и др. Все это с адресами, режимами работы, сайтами и телефонами. К любому выбранному социально значимому объекту есть возможность проложить маршрут.

НА ЗАМЕТКУ

Добро пожаловать в личный кабинет

В приложении «Социальный навигатор» также есть личный кабинет пользователя. Чтобы войти в него, достаточно ввести те же логин и пароль, которые человек использует для портала Госуслуг.

В личном кабинете можно отслеживать статус всех своих обращений в ФСС и выплат (например, ЭЛН, по беременности и родам и др.), проверить данные обо всех выданных технических средствах реабилитации и путевках на санаторно-курортное лечение.

5 советов, чтобы получить подходящие ТСР*

1. Сначала нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Специалисты устанавливают степень ограничения физических способностей человека, определяют группу инвалидности и разрабатывают индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).

2. Получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в приложении «Социальный навигатор», либо в местной справочной или на сайте ФСС РФ.

3. В отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых указаны в ИПРА.

На сегодня подать заявление можно несколькими способами по своему выбору:

• на личном приеме в отделении ФСС,

• в электронном виде через портал Госуслуг,

• через многофункциональные центры (МФЦ).

! Важно: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР.

4. Если техническое средство реабилитации выходит из строя до истечения гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила ТСР. Нужно обратиться к поставщику - его данные есть в сопроводительной документации к изделию. Если вам сложно самим взаимодействовать с поставщиком или вы не получаете от него ответа, можно также обратиться за помощью в свое отделение ФСС РФ.

Если дефекты ТСР обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. Для нее требуется предоставить техническое средство реабилитации, которое нуждается в ремонте или досрочной замене.

В случае невозможности личного присутствия владельца ТСР Фондом может быть организована экспертиза с выездом на дом. По ее результатам строго на основании регламентирующей документации выносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене (зависит от вида неисправности).

5. По закону у людей с инвалидностью есть право самостоятельно приобрести ТСР, предусмотренное в Индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА), и получить денежную компенсацию от Фонда.

! Важно: компенсация выплачивается в размере фактической стоимости ТСР по последнему закрытому государственному контракту на данный вид изделий. Узнать размеры компенсаций за соответствующие ТСР на последних торгах можно на официальном сайте Фонда социального страхования. А также - на сайтах территориальных органов ФСС в разделе «Компенсация за ТСР».

Для получения компенсации нужно обратиться в территориальный орган ФСС по месту жительства инвалида.

Набор необходимых документов вам подскажет приложение «Социальный навигатор».

Срок рассмотрения документов составляет до 30 дней. В случае принятия положительного решения компенсация выплачивается в течение следующих 30 дней.

По выбору заявителя деньги перечисляются путем почтового перевода или на банковский счет инвалида.

*ТСР - технические средства реабилитации.

ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ

Недавно стало известно, что Фонду выделены 9,6 млрд рублей на погашение задолженности по ТСР. В остальных случаях протезы, кресла-коляски и т. д. закупаются в рамках средств, изначально выделенных государством на их приобретение. Дополнительных средств на эти цели не предусматривается.

Важно понимать: есть установленные правила подбора, выдачи, ремонта и замены ТСР. Все это досконально прописано в документах, а не решается сотрудниками отделений Фонда по своему усмотрению. К сожалению, на практике получатели ТСР порой путаются в видах изделий, которые им положены (либо оказываются введенными в заблуждение недобросовестными лицами). Мы попросили специалистов дать советы, как избежать подобных ситуаций и конструктивно решить вопрос: получить положенные по закону технические средства реабилитации, наиболее подходящие конкретному человеку с инвалидностью.

ДРУГ И ПОМОЩНИК

Незрячим - собаку-проводника

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Такой помощник полагается бесплатно людям с инвалидностью I группы по зрению. Чтобы получить собаку-проводника, нужно:

• Обратиться в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства инвалида. В этом учреждении составляется Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), где указываются необходимые меры реабилитации. Нужно, чтобы в их числе было указано обеспечение собакой-проводником с комплектом снаряжения.

• Получив ИПРА с такой рекомендацией, нужно обратиться в территориальный орган ФСС РФ по месту жительства либо в МФЦ или воспользоваться электронным форматом на портале Госуслуг. Пакет необходимых документов вам подскажет мобильное приложение «Социальный навигатор».

• По результатам рассмотрения документов заявителю выдается направление в школу подготовки собак-проводников.

• Когда подходит очередь, незрячего человека с сопровождающим лицом приглашают приехать в такую школу. Там специалисты-тренеры знакомят с собакой и учат правильно обращаться с ней, чтобы получить необходимую помощь. Если подтверждается совместимость человека с четвероногим помощником, они возвращаются домой вместе.

Фонд социального страхования оплачивает расходы на дорогу и проживание инвалида и его сопровождающего в центре подготовки собак-проводников на время прохождения обучения. Также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание животного. С 1 февраля 2021 года размер такой компенсации составляет 26 520,86 руб.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Оформляем бесплатную путевку в санаторий

Чтобы получить льготную путевку на санаторно-курортное лечение, человеку с инвалидностью нужно обратиться в территориальный орган ФСС РФ по месту жительства либо в МФЦ или воспользоваться электронным форматом на портале Госуслуг.

Понадобится представить такие документы:

• заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

• документ, удостоверяющий личность;

• медицинскую справку по форме № 070/у с рекомендацией о санаторно-курортном лечении.

После предоставления документов вас поставят в очередь на получение санаторно-курортной путевки.

Обратите внимание: сегодня можно воспользоваться современным сервисом - электронным талоном РЖД на проезд, который упрощает оформление льготных документов на проезд поездами дальнего следования к месту лечения и обратно.

Понадобится выполнить несколько несложных действий:

1. Обратиться в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства. Там оформят электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. После этого информация о льготнике поступает на сервер ОАО «РЖД», и человеку нет необходимости, как раньше, идти в ж/д кассу, чтобы получить льготный билет.

2. Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru).

3. Указать маршрут, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и место.

4. Ввести личные сведения - ФИО, СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования), паспортные данные (свидетельство о рождении - для несовершеннолетнего).

Если нет возможности оформить билет на сайте в интернете, можно по-прежнему прийти за ним в кассу, предъявив только паспорт.

КАК ЗАКУПАЮТСЯ И РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Люди с инвалидностью в нашей стране имеют право на получение льготных технических средств реабилитации (ТСР). В рамках исполнения программы реабилитации инвалида Фонд социального страхования приобретает такие изделия по правилам госзакупок на определенные суммы, выделенные из федерального бюджета. Объем средств ограничен, в условиях текущей экономической ситуации приходится действовать исходя из существующих реалий.

«Конечно, наука и техника не стоят на месте, создаются инновационные протезы, инвалидные коляски новейшего поколения и т. д. В условиях ограниченности средств можно пойти двумя путями, - рассказывают независимые эксперты. - Один путь - закупить дорогостоящие протезы последнего поколения небольшому количеству «счастливчиков». Тогда остальные останутся вообще ни с чем.

Второй вариант - приобретать необходимые изделия, назначенные в программе реабилитации, всем нуждающимся в них людям с инвалидностью, без дополнительных пожеланий.

В отношении высокотехнологичных дорогостоящих ТСР есть и еще одна особенность. Ими не так-то легко научиться пользоваться, требуются определенные навыки и физиологические особенности. Потому именно по медицинским показаниям и с учетом образа жизни не все изделия могут подойти конкретным людям с инвалидностью, поясняют специалисты.

БУДЬ В КУРСЕ!

Для желающих проконтролировать госзакупки - специальный сервис

Если вы интересуетесь процедурами выбора и закупки конкретных технических средств реабилитации для инвалидов, то можете воспользоваться специальным электронным сервисом ФСС РФ «Открытый контракт».

Это бесплатный информационный ресурс в интернете, размещенный по адресу https:www.ok.fss.ru. Там вы можете найти в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до объявления процедуры госзакупки, данные по конкурентным закупкам Фонда социального страхования и его региональных отделений с начальной (максимальной) ценой контракта более 1 млн рублей.

Авторизованные пользователи могут оставить свои замечания, предложения и вопросы по закупкам, а также сообщить в ФСС об ошибках, обнаруженных в опубликованных документах. Сотрудники Фонда рассматривают каждое обращение и дают обратную связь о решении вопроса.