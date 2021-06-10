«Продали душу за 3 миллиона евро?!»: Мужики утирают слезу - армянского коньяка больше не будет

Ереван. Продажа алкоголя в одном из магазинов города. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Словосочетание «коньяк «Арарат» или «армянский коньяк» очень скоро канет в лету. Власти Армении променяли один из символов своей страны (и всего бывшего Советского Союза!) на деньги от ЕС. Правительство республики на своем заседании 10 июня подписало соглашение с Евросоюзом, где черным по белому говорится, что Армения не будет разливать этот волшебный напиток, а ей за это дадут … 3 миллиона евро.

Ну как не будет? Будет, конечно. Но уже не коньяк, а какой-нибудь «бренди». Или придумают другое слово. Это уже не важно.

Европейцы методично гнут свою линию. Они бьются за коньяк уже не первый год. Настаивают, что его разливают только во Франции, только в одноименной провинции и только из своего винограда. Всё остальное — простите, бренди. А армяне взяли и согласились. Шутка ли — 3 миллиона евро на ребрендинг.

На самом деле - копейки по сравнению со славой армянского коньяка, любимого не только на просторах бывшего СССР, куда он большей частью до сих пор и поставляется. Тот же Черчилль, как говорят, предпочитавший больше всех напитков на свете именно армянский коньяк, наверное, сейчас вздрогнул в могиле, а по его памятнику скатилась скупая слеза.

Надо сказать, что это история не сегодняшнего дня. Соглашение о том, что Армения постепенно, чтобы не травмировать общественность, откажется от бренда, было подписано еще в 2017 году. Четыре года власти страны сопротивлялись. Но 10 июня 2021 года сдались — исторический день.

На что дают эти деньги? Официально — чтобы придумать новое определение вместо слова «коньяк» и объяснить людям - что это такое. Но куда обычно идут такие «целевые выделения» в постсоветских странах понятно даже школьнику.

Как уже говорилось выше, отказ произойдет постепенно. То есть бросать всё прямо сейчас и бежать сломя голову за армянским пока что коньяком не надо. Эти заветные буквы на этикетках производители смогут писать еще до 2032 года — после уже ни-ни. А к 2043-му надо будет распродать все запасы с предательскими этикетками. Успеют ли?

Соглашение о том, что Армения постепенно откажется от бренда было подписано еще в 2017 году. Фото: Фото Мхитара Хачатряна (ФОТОЛУРЕ - ИТАР-ТАСС)

В общем, останется армянский коньяк только в легендах и рассказах старцев, как, собственно, и армянское радио...

Думается, в одной России миллионы мужиков, знающих цену старому доброму армянскому коньяку, могли бы сброситься по 1 (одному!) евро и легко перебить подачку ЕС. Только кто ж их спросил?

Да одна диаспора армян в России, которых больше миллиона, могла это сделать. Их в Ереване, похоже, тоже не спрашивают… А жаль. Прощай, легенда.