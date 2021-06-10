Новая коллекция Putin Team представлена на ПМЭФ на стенде ВЭБ.РФ

Курируемый Минпромторгом России бренд одежды для активного отдыха и спорта оказался популярен среди участников Петербургского международного экономического форума – большая часть представленной коллекции разошлась на подарки и была выкуплена гостями.

В состав представленной на полях ПМЭФ на стенде ВЭБ.РФ коллекции Putin Team вошли вещи для активного отдыха и спорта (спортивные костюмы, футболки, поло, ветровки, кепки, рюкзаки), а также бизнес-аксессуары (галстуки, портмоне, визитницы, обложки для паспорта и прочее) – в общей сложности более 100 наименований. Кроме того, команда первой цифровой швейной фабрики «SHISHKIN» приняла участие в разработке дизайна и пошива одежды для промо-персонала ВЭБ.РФ для работы на форуме.

Появление бренда Putin Team курировали в Минпромторге России, так как этот полностью отечественный бренд одежды нацелен на популяризацию продукции отечественного производства и культивирование идеи здорового образа жизни.

Коллекции Putin Team имеют 100% локализацию в России и отшиваются на отечественных фабриках. Большинство тканей и фурнитуры также имеют отечественное происхождение.

Новая экспортная коллекция Putin Team прорабатывается под Всемирную выставку ЭКСПО 2020 в Дубае.