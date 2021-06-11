Располневшую звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову не узнали зрители

Героиня Нелли Уваровой Катя Пушкарева в 2005 году покорила сердца зрителей. Фото: кадр видео.

В 2005 году на экраны вышел сериал «Не родись красивой». Главную роль в нем сыграла молодая актриса Нелли Уварова. Ее героиня Катя Пушкарева – худенькая неуклюжая девушка в очках и брэкетах - сразу же покорила сердца зрителей. Увы, как это часто бывает, Нелли стала заложницей одной роли: ее не воспринимали иначе как Катю. Актриса продолжает сниматься, однако таких ярких проектов, как «Не родись красивой» в ее карьере больше не было. Многие зрители давно не видели свою любимицу и сегодня узнали ее с большим трудом. Уварова вместе с коллегами пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фотография, появившаяся на странице шоу в Инстаграме, вызвала шквал комментариев от поклонников сериала «Не родись красивой».

Уварова появилась в эфире Первого канала в компании худрука РАМТа Алексея Бородина и актера Дениса Шведова. Но все внимание было приковано к Нелли: она действительно сильно изменилась за эти годы. 41-летняя актриса сильно поправилась, стала блондинкой и сделала радикально короткую стрижку.

Уварова вместе с коллегами пришла на шоу «Вечерний Ургант». Фото: Инстаграм.

«Нелли Уварову не узнать теперь», «Поправилась, я с трудом понял, что это она», «Фигура Нелли к лицу», - высказались подписчики. Некоторые предположили, что артистка может быть беременна.

После окончания сериала «Не родись красивой» на Нелли посыпался шквал предложений: режиссеры звали ее в свои проекты, а телеканалы приглашали на интервью Уварова повела себя неожиданно: она отказывалась от сценариев и ток-шоу, боясь, что она превратится в вечную Катю Пушкареву. Актриса сосредоточилась на театральной карьере: с 2001 года она верна сцене РАМТа. Параллельно она снималась только в интересных ей картинах.

В период съемок в сериале «Не родись красивой» Нелли вышла замуж за а режиссера Сергея Пикалова, одного из постановщиков сериала. Их брак продлился три года: муж изменил актрисе и ушел к молодой костюмерше. С тех пор Уварова тщательно оберегала свою личную жизнь, поэтому новость о ее беременности стала сюрпризом для поклонников. Артистка долго не называла имя отца своего ребенка. В 2011 году на свет появилась ее дочь Ия. И лишь потом стало известно о свадьбе Нелли с ее коллегой по РАМТу Александром Гришиным. В 2016 году у супругов родился сын Игнатий.