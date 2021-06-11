В Роскачестве развеяли популярные мифы о грузинском вине

Роскачество традиционно советует потребителям выбирать не только сердцем, но и умом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Покупатели виноградного продукта считают Грузию одной из самых популярных винодельческих стран в России. Она занимает третье место в рейтинге крупнейших стран-поставщиков вина в Россию, опережая даже Францию. Специалисты Роскачества делятся с россиянами правдой о грузинском вине, раскрывая самые популярных мифы об этом напитке. Об этом kp.ru сообщили в ведомстве.

Миф 1: Грузия – страна красных вин

Больше 85% грузинских вин, которые продаются в России - красного цвета. В топ-3 продаж входят полусладкие Киндзмараули, Алазанская долина и сухой Саперави. На эти марки приходится более 32 миллионов литров из 40 миллионов, которые страна поставила в Россию в 2020 году. Все эти вина делаются из одного, самого распространённого грузинского красного сорта винограда – Саперави.

Однако основу грузинского виноградника составляет совсем другой сорт – белый Ркацители. Все дело в том, что вина на грузинских застольях обычно пьют много, а плотного насыщенного Саперави много не выпьешь, поэтому и его доля на виноградниках существенно меньше.

Что касается конкретно красных вин, то они составляют основу грузинского экспорта. В частности, они востребованы в Польше, на Украине и в Казахстане. Россию, несмотря на огромный объём поставляемого сюда винодельческого продукта, Национальное агентство вина Грузии в перечень "стратегических рынков" не включает.

Для того, чтобы удовлетворить спрос покупателей на красные вина, собственной сырьевой базы Грузии может не хватать. Как отметили в Роскачестве, по данным Нацагентства винограда и вина республики Молдова, в 2020 году в Грузию было поставлено 17,8 миллионов литров виноматериала.

Миф 2: Саперави только в Грузии

Современные Грузия и Армения расположены на территории, где более восьми тысяч лет назад было дано начало культурному винограду vitis vinifera. В пользу Грузии, как одной из "прародин" винограда и вина говорят уникальные автохтонные сорта винограда. Главным из них как раз и является Саперави.

Всего за несколько последних десятилетий этот сорт стал наиболее популярен среди виноградарей далеко за пределами Грузии, в том числе в Италии и Австралии. Однако с 20 века виноград сорта Саперави распространён и в России. Его немало в посадках на Дону, Кубани, в Крыму и Севастополе.

Три российских "Саперави" с Таманского полуострова получили в рейтинге оценки свыше 82 баллов по ГОСТ (или выше 4,1 по рейтингу Роскачества). Лучшим в своем классе стало вино Fanagoria Автохтон Саперави.

Эксперты "Винного Гида России" дали потребителям несколько важных советов, которые помогут при выборе вина. Так, специалисты говорят о возможности попробовать полюбить сухие грузинские вина. Полусладкое в самой Грузии почти не пьют и делают в основном, на экспорт и специально "под Россию" идут далеко не лучшие вина. Кроме этого,если действительно хотите высокое качество - платите. Хорошие грузинские вина дороги. Если ограничен бюджет, смотрите на вина других стран. В рейтингах Роскачества Грузию обогнала не только Россия, но и Испания с Молдавией.

- Ситуация с качеством грузинских вин в России требует внимательного изучения, - рассказал председатель экспертной комиссии Роскачества, президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. - В этой стране есть очень достойные вина, но они в России малоизвестны. Грузины много говорят о том, как качество их вин "испортил российский рынок" с его требованием низкой цены, но ничего не рассказывают в России о своих винных регионах, виноградниках.

Также в Роскачество напомнили, что традиционно советует потребителям выбирать не только сердцем, но и умом.