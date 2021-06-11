Самую дорогую марку в мире продали на аукционе

По мнению экспертов, «Британская Гвиана», выпущенная ограниченным тиражом и имеющая номинал в 1 цент, существует в единственном экземпляре Фото: REUTERS

Самая дорогая марка в мире, известная как «Британская Гвиана», продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в $8,3 миллиона.

Новым владельцем раритета стал всемирно известный каталог марок «Стэнли Гиббсон».

По заявлению представителя компании, выкупившей самую большую редкость в мире филателии, «Британская Гвиана» будет выставлена в Лондоне, во флагманском магазине «Стэнли Гиббсон». Также планируется создать цифровую коллекцию, куда войдет копия марки, чтобы познакомить с ней широкую общественность во всем мире.

По мнению экспертов, «Британская Гвиана», выпущенная ограниченным тиражом и имеющая номинал в 1 цент, существует в единственном экземпляре, чем и определяется ее небывалая ценность и стоимость.

Сама марка карминового цвета имеет восьмиугольную форму, а единственное, что на ней можно разобрать – это оттиск почтового штемпеля и подпись. На отреставрированных копиях видно, что на марке изображена трехмачтовая шхуна.

Сохранившийся до наших дней экземпляр был выпущен в Британской Гвиане (ныне Гайана), бывшей на то время колонией Великобритании, в 1856 году, в составе серии из трех марок по заказу местного почтмейстера.

Спустя 17 лет марку обнаружил шотландский школьник среди писем своего дяди и продал ее примерно за $2,5. Позже «Британская Гвиана» сменила ряд владельцев, дорожая с каждой продажей. Но вот последний владелец на ней потерял – в 2014 году владелец обувной компании Стюарт Вайцман приобрел марку за $9,5 миллиона.