Собака в Турции пробежала от дома до больницы за скорой, в которой увезли ее хозяйку

Хозяйку унесли на носилках медики, а пес остался ждать ее у двери

О привязанности собак к своим хозяевам сказано и написано немало, а некоторые из друзей человека удостоились даже памятников – вспомнить хотя бы того же японского пса Хатико.

Пес в Турции вряд ли претендовал на звание самого верного или надежного – он просто не хотел расставаться со своей хозяйкой.

Случилось так, что хозяйке золотистого ретривера пришлось отправиться на скорой в больницу. Пес попытался забраться в машину, но его, конечно же, не пустили. Тогда он дождался, пока автомобиль тронется и бросился за ним следом.

Так и пробежал всю дорогу от дома до больницы – благо узкие улочки и обилие поворотов не давали машине разогнаться слишком сильно. Хозяйку унесли на носилках медики, а пес остался ждать ее у двери.

Теперь все надеются, что и с женщиной, и с ее верным другом все будет в порядке.