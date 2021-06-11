Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев: «Пандемия показала нам, как сильна роль туризма в экономике и жизни города»

Сергей Евгеньевич Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в студии "КП" на ПМЭФ 2021. Фото: Андрей Минаев

Индустрия гостеприимства со временем восстановится, но путешествия после пандемии вряд ли останутся прежними. О том, как самый туристический город страны переживает отток туристов и как будет проходить Евро-2021 в условиях пандемии рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Он стал гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021.

- Сергей Евгеньевич, туризм приносил Петербургу в год более 300 млрд рублей. Может ли эту сумму хотя бы частично компенсировать внутренний туризм?

- Внутренний туризм для Петербурга — это примерно половина гостей до пандемии. Наш город в этом году сделал одно из самых выгодных предложений для туристов, оставив цены в 2021 году ниже, чем в 2019. В длинные майские праздники город посетили более 280 тыс. туристов, загрузка гостиниц составила около 65%, а в загородных отелях Курортного района - почти 80%. Петербург начал восстанавливать массовый внутренний поток.

Нас очень поддержали Ростуризм, Правительство России, когда включили город в августе 2020 года в первую программу кешбэка за туры по России. Хотя изначально мы не попадали под условия, ведь программа рассчитана на поддержку туризма в низкий сезон. Примерно 20% потерь нам удалось возместить на внутреннем рынке.

- Как город поддерживал туристическую отрасль в пандемию?

- В прошлом году мы в прямом смысле боролись за выживание отрасли, сформировав целый комплекс антикризисных мер и формируя предпосылки для дальнейшего восстановления туризма. И Петербург в этом контексте совершил прорыв.

Понимая, что мы столкнёмся со второй волной пандемии, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил заблаговременно разработать комплексные меры поддержки для сферы гостеприимства, как одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Эти меры стали результатом совместной работы Комитета по развитию туризма и представителей профессионального экспертного сообщества. Город отменил региональные налоги для индустрии гостеприимства как за прошлый, так и на этот год, а общие меры поддержки отрасли составили около 4 млрд рублей. Ростуризм назвал это решение беспрецедентным. Насколько мне известно, такие решения до сих пор не приняты в других субъектах РФ. Помимо помощи для нашей индустрии, это обеспечило рост инвестиционной привлекательности сферы туризма города.

К нам уже обращаются инвесторы из других регионов, оценившие системный подход городской политики развития индустрии гостеприимства.

Фото: Андрей Минаев

Также, важным шагом поддержки рестарта туротрасли после пандемии стал запуск собственной маркетинговой программы «Петербургское гостеприимство»: был разработан специальный протокол для туристской дестинации, Комитетом были подготовлены и согласованы с Роспотребнадзором собственные городские стандарты безопасной деятельности для гостиниц, конгрессно-выставочных центров, туроператоров и экскурсионных услуг, в том числе позволившие Петербургу стать первым городом России, присоединившемуся к международному движению Safe Travels, со своим собственным информационным знаком Safe Travels SPB.

На городском туристском портале Visit-Petersburg на интерактивной карте можно увидеть всех, кто уже получил знак Safe Travels SPb. Это позволяет туристам получать необходимую информацию, чувствовать себя уверенно и выбирать именно Петербург в качестве направления для поездки.

ЧЕЛОВЕК XXI ВЕКА – ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ

- Как вы будете дополнительно привлекать в Петербург российских туристов? Понятно, что есть такие бренды, как Эрмитаж и белые ночи, но что нового может предложить город тем, кто это уже видел?

- Прошлый год сформировал значительный отложенный спрос у туристов – кто-то не готов путешествовать прямо сейчас, но приедет позже. И это тоже наша аудитория, потому что человек XXI века – человек путешествующий, а Петербург – мировой туристский центр, готовый предложить широкий выбор различных вариантов отдыха.

Действительно, город давно известен своими брендами – это и исторический центр города, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и белые ночи, и самые романтические в мире разводные мосты. Но это лишь часть впечатлений. Сегодня мы в Санкт-Петербурге формируем свою «Новую туристскую и культурную географию». Суть проекта заключается в интеграции новых мест и локаций в существующую классическую туристскую карту города. Благодаря этому, гости знакомятся с современной динамично развивающейся Северной столицей, готовой предложить разноплановые маршруты и туристские продукты для самых разных категорий путешественников. Сейчас на карте 18 основных зон по пяти основным направлениям туризма: рекреационно–оздоровительный и медицинский туризм, событийный, креативный досуг, шопинг и молодёжные пространства, деловой туризм, культурно–познавательный, образовательный и семейный туризм.

Еще один из наиболее популярных видов туристских предложений города на Неве —гастрономический туризм. В Петербурге это направление развивается с большой энергией. Свидетельство тому — пользующиеся большой популярностью гастрономические фестивали, которые проходят на берегах Невы, и мировое признание — два петербургских ресторана включены в The World’s 50 Best Restaurants.

ГОРОД ГОТОВ К ЕВРО-2021

- Этим летом границы страны немного приоткроются, и в город приедут иностранные болельщики на Евро-2021. Как город готовится к их прибытию?

- В Северной столице гостей встретит сервис, достойный лучших мировых дестинаций. Мы научились работать в новых условиях и готовы продемонстрировать знаменитое Петербургское гостеприимство зарубежным туристам. Сейчас ведутся последние приготовления, монтажные работы фан-зон, установка указателей, инфо-стоек, подготовка волонтеров, которые будут сопровождать болельщиков на протяжении всего их пребывания в городе. В дни матчей будут работать все наши туристско-информационные центры. Кроме того, на улицах можно встретить мобильных помощников гостей города - службы «Ask me SPb». Они работают на популярных туристских маршрутах – в Адмиралтейском и Центральном районе Санкт Петербурга, а также и присутствуют на всех крупных городских мероприятиях и событиях.

Мобильные помощники знают несколько иностранных языков и при себе имеют необходимые информационные материалы, поэтому будут готовы помочь и туристам из регионов, и зарубежным гостям.

Важную роль в продвижении туристических возможностей сыграет Fan ID, который дает право иностранным болельщикам въехать в Россию и без ограничений путешествовать по всей ее территории до 12 июля. Так, приезжая в Петербург на Чемпионат Европы, гость в это же время при желании сможет посетить столицу нашей страны или регионы «Серебряного ожерелья» России. С информационной точки зрения мы своевременно запустили совместный проект с Москвой под единым брендом «Два города - миллион впечатлений». Основная его идея - предложить путешественникам комплексную туристскую программу двух городов с посещением интересных событий и значимых достопримечательностей.

- Одно из самых перспективных направлений сейчас – медицинский туризм. За какими услугами к нам могут приезжать иностранцы?

- Комитет еще в прошлом активно занимался продвижением санаторно-курортных возможностей нашего города. Мы активно рассказывали о них, с акцентом, в том числе, на уникальные возможности наших санаториев для постковидного восстановления пациентов. Сейчас эти программы реабилитации доработаны с учетом рекомендаций Минздрава. К продвижению этих услуг мы привлекаем организации медицинского туризма по всему миру. Так, к слову, подведомственное Комитету Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма уже подписало соглашения о сотрудничестве с крупной сетью испанских клиник, партнерами из арабских стран, работает в части медицинского туризма с Всемирной туристской организацией ООН. Вместе мы будем развивать систему стандартизации работы с иностранными пациентами, взаимно обучаться, обмениваться опытом и, конечно, рекламировать предложения друг друга.

ДОХОД ОТ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИСЧИСЛЯЕТСЯ МИЛЛИОНАМИ

- Петербургский международный экономический форум даст старт новому сезону делового туризма в городе?

- Деловой туризм — одно из приоритетных направлений развития туристической сферы Санкт-Петербурга, он вносит значительный вклад в экономику, ведь даже небольшие семинары и конгрессы приводят в город от $200 тыс., а доход от крупных событий исчисляется миллионами. Буквально через неделю после ПМЭФ, с 14 по 18 июня, пройдет Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021. Мы ожидаем в Петербурге более 700 участников из 49 стран мира. Только по предварительным подсчетам мероприятие принесет в экономику города порядка 132 млн рублей.

Проведение таких крупных международных событий – приоритетная задача Конгрессно-выставочного бюро, нашего подведомственного учреждения. Для эффективного привлечения в Петербург международных деловых мероприятий с 2018 года нами реализуется программа «Амбассадоров Санкт-Петербурга». Их миссия – рассказывать о гостеприимстве, деловом потенциале и возможностях Северной столицы, способствуя укреплению ее позиций как международного туристского центра. В перспективе, уже только благодаря мероприятиям, привлеченным совместно с амбассадорами, город посетят порядка 19 тысяч человек, а их расходы внесут в экономику Северной столицы дополнительно более 2,4 млрд. рублей.

Фото: Андрей Минаев

- Петербург позиционирует себя как национальный тревел-хаб. С какими регионами планируете сотрудничать, в первую очередь?

- Санкт Петербург – «туристский магнит» и транспортный хаб, играющий значительную роль в поддержании туристического потока в регионы Северо-Запада России. Для развития межрегионального сотрудничества мы перезапускаем в новых условиях проект «Серебряное ожерелье России», реализуемый по поручению Президента Российской Федерации.

Ключевая идея - привлечь внимание к достопримечательностям и историческим местам, природным объектам СЗФО, увеличить туристический поток в регионы, предложить самые различные комбинированные программы, создавая стимулы для повторных посещений и устойчивого спроса, и тем самым способствовать социально-экономическому развитию многих территорий через туризм и культуру.

На сегодняшний день проект сформировал единую туристско-рекреационную систему 11 регионов Северо-Запада. Постоянно увеличивается количество участников, появляются новые транспортные маршруты, объединившие регионы и крупные туристические центры, создается инфраструктура и формируются новые точки притяжения туристов. Мы запускаем универсальный и разнообразный «конструктор путешествий» для гостей нашего общего туристского макрорегиона.