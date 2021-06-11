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Происшествия11 июня 2021 11:58

В Одинцове задержали троих мигрантов, изнасиловавших ребенка в подвале жилого дома

Задержанные граждане Узбекистана могут быть причастны к изнасилованию нескольких детей
Иван РУНЕВ
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Сейчас с задержанными работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившегося, а также установить других возможных детей, пострадавших от рук педофилов.

Сейчас с задержанными работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившегося, а также установить других возможных детей, пострадавших от рук педофилов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в подмосковном Одинцове. В полицию обратилась мама одного из пострадавших детей, 47-летняя Светлана С.* Женщина сообщила полицейским, что ее дочь, 12-летнюю Кристину С.*, несколько раз изнасиловали неизвестные на чердаке и в подвале соседнего жилого дома. Женщине стало известно, что взрослые мужчины надругались над школьницей и запугали ее. Девочка очень боялась признаться родителям, что угодила в руки насильникам и молчала до последнего.

Полицейские начали расследование и установили, что в том же районе, буквально в нескольких домах от первого происшествия, был изнасилован 10-летний школьник Роман В.* Его родители так же обратились в полицию с заявлением, когда узнали от мальчика о том, что с ним произошло.

Опросив пострадавших детей и исследовав места преступления, полицейские быстро вышли на след банды педофилов. Ими оказались трое безработных мигрантов из Узбекистана.

«Полицией были обнаружены трое граждан Узбекистана 1997 года рождения причастных к изнасилованию детей в Одинцове. Мужчины проживали в соседнем районе, на улице Маршала Жукова. Подозреваемые задержаны за совершенное преступление» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Сейчас с задержанными работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившегося, а также установить других возможных детей, пострадавших от рук педофилов. Делом занимается Главное следственное управление СК России по Московской области.

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