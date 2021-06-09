Перемены вкусов: необходимость или следствие?

Дмитрий Улупов, руководитель по развитию научных связей "Филип Моррис Интернэшнл" в регионе Восточная Европа в студии "КП" на ПМЭФ 2021 Фото: Андрей Минаев

В мобильной студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума мы поговорили с руководителем по развитию научных связей "ФМИ" в регионе Восточная Европа Дмитрием Улуповым про тренды и изменения.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В ШВЕЙЦАРИИ

- Что из себя представляет научная база вашей компании?

- В 2009 году мы построили и открыли научно-исследовательский центр в городе Невшатель в Швейцарии, который был оборудован по последнему слову техники. Здесь работает более 400 ученых, инженеров, лаборантов, а также технических специалистов над разработкой и изучением того, что мы называем альтернативными бездымными продуктами с пониженным риском. Например, это система нагревания табака. Компания уже инвестировала в разработку, научные исследования и производственные мощности таких инновационных продуктов более 8 млрд. долларов. Только за прошлый год инвестиции в исследования и разработку составили почти миллиард долларов.

Мы не говорим, что это безвредные продукты, но они существенно менее вредны чем те, в которых происходит горение. Мы провели большое количество научных исследований по самым строгим мировым стандартам науки, чтобы доказать это.

- Дмитрий, давайте рассуждать цинично. К чему эти расходы? Зачем что-то менять?

Мы как компания хотим устойчиво развиваться (а мы привержены принципам устойчивого развития), и считаем, что обязаны приложить усилия - и финансовые, и человеческие ресурсы направить на то, чтобы попытаться решить проблему. Естественно, мы – коммерческая компания, и бизнес-показатели для нас также важны. Но для нас также важно, что у нас есть ресурсы, в том числе научные, чтобы предложить бездымные альтернативы. На самом деле эти продукты, которые мы впервые вывели на рынок в Японии и в Италии в 2014 году, имеют большую популярность

Есть и решение общественной задачи. Потому что эта привычка, действительно, вредна и вызывает заболевания, наносит ущерб в целом общественному здоровью. Возможность переключить совершеннолетних потребителей на альтернативные продукты с пониженным риском– это один из путей решения проблемы.

Фото: Андрей Минаев

ВДОХНОВЛЯЛИСЬ ОПЫТОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

- Насколько серьезен и глубок научный подход компании при разработке альтернативных продуктов?

- С нашей точки зрения, ответственный подход заключается в том, чтобы не просто разработать и вывести на рынок инновационный продукт, но в нашем случае действительно со всей строгостью научно доказать, что переход на такой продукт будет снижать риски здоровью, как индивидуально для человека, так и для общества в целом.

В подходе к научной оценке наших продуктов мы вдохновлялись опытом фармацевтических компаний при разработке новых лекарственных средств. Наша научная программа состоит из нескольких уровней, как слоеный пирог. Начинается она с химического и физического анализа свойств наших продуктов. Например, если мы говорим, что в дыме содержится порядка 100 вредных веществ, признанных органами здравоохранения наиболее вредными, то мы измеряем содержание этих 100 веществ, измеряем их содержание в аэрозоли системы нагревания и сравниваем. Химические исследования показывают, что содержание этих веществ снижено.

В наших исследованиях мы в качестве такой контрольной группы, «золотого стандарта», всегда сравниваем переход на нашу продукцию с полным отказом. Потому что чем ближе мы будем к отказу с точки зрения, например, биохимических и функциональных изменений, которые будут происходить в организме человека, переключившегося на альтернативный продукт, тем больше мы будем уверены в том, что в долгосрочной перспективе это может привести к снижению рисков заболеваний.

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«ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ»

- Можно ли благодаря альтернативным продуктам полностью избавиться от зависимости?

- В 2016 году наша компания провозгласила стратегической задачей «будущее без дыма». Действительно, начиная с этого момента, большинство ресурсов, инвестиций наша компания вкладывает именно в разработку и продажу бездымных продуктов. Да, мы продолжаем выпускать и продавать основной продукт, но наш стратегический приоритет – полностью переключить потребителей на альтернативный продукт.

Как это будет в долгосрочной перспективе, насколько быстро мы можем достичь бездымного будущего, я думаю, зависит не только от наших усилий как компании – здесь важна, конечно же, роль общества в целом и очень важна роль государства в части регулирования и независимой научной оценки таких альтернативных продуктов.

- Дмитрий, а как при этом меняется качество жизни человека, если он меняет предпочтения?

- В мире есть стандартные опросники качества жизни, но они применимы только к людям с заболеваниями. Сейчас одна из наших научных команд работает как раз над разработкой и международной валидацией (то есть проверкой) опросника качества жизни, который был бы применим, например, для переключения совершеннолетних потребителей на бездымные продукты или от полного отказа. Это интересный научный вопрос. По субъективным оценкам тех, которые переключились на такие продукты, они отмечают улучшение качества своей жизни. Но если говорить о строгом научном подходе, то нужно использовать специальные опросники, чтобы это проверять.

Фото: Андрей Минаев

«ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУБЛИКУЕМ»

- Существуют ли независимые исследования, оценивающие инновационные продукты ФМИ?

- Да. Поскольку, например, система нагревания уже находится на рынке с 2014 года, наш продукт продается в 66 странах мира, то, естественно, он вызывает интерес у независимых исследователей и у государственных органов здравоохранения. На сегодня мы насчитываем более 160 независимых научных исследований, которые были опубликованы. Нужно сказать, что большинство из них подтверждают те или иные элементы нашей многоуровневой научной оценки. Я думаю, что ни один из независимых исследователей не провел ту полную многоступенчатую программу, но отдельные элементы, например, исследование химического состава аэрозоля системы нагревания, или какие-то лабораторные исследования, или даже небольшие клинические исследования проводились в разных странах мира.

Надо сказать, что мы привержены принципу прозрачности наших научных данных, наших результатов. Все результаты наших исследований публикуются в научных международных журналах, все они выкладываются на наш сайт. Более того, мы сделали еще один шаг. Создали научную платформу, где делимся с учеными первичными данными, которые мы получаем в ходе наших экспериментов и исследований, чтобы они могли самостоятельно, например, провести анализ таких данных и их верифицировать.