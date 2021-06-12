Дети-сироты из разных регионов России сыграют в хоккей в Москве

Турнир по хоккею между командами воспитанников детских домов России пройдет в Москве 13 июня 2021г.

13 июня на льду арены «Снежный Барс» в Москве встретятся юные хоккеисты из разных уголков России. Молодые ребята и девушки, оставшиеся без попечения родителей, примут участие в благотворительном турнире «Пасуй в будущее» который Общероссийская общественная организация помощи «Под крылом России» проводит ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни и поддержки детей-сирот.

Всем спортсменам от 10 до 17 лет. Ребята прибудут из деревни Митино, Тверская область, деревни Топорково, Московская область, города Лениногорска, Татарстан, а из Череповца приедет женская хоккейная команда «Северянка».

«Мы тренируемся уже три года, нам помогают с экипировкой, клюшками. Нам совсем не страшно играть против мальчишек, главное, чтобы они не использовали силовых приёмов!» - прокомментировала участие в турнире Злата из команды «Северянка».

А президент фонда «Под крылом России» Анна Рубайло подчеркнула, что для ее подопечных хоккей - это не просто игра, а один из инструментов успешной социализации и сильнейшая мотивация для того, чтобы выбрать правильный жизненный после выпуска из детского дома.

Команды встретятся в рамках турнира уже в третий раз и поборются за звание лучших. Поздравлять победителей будут мастер спорта, чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, директор «Хоккейной Академии «Динамо» Алексей Сопин, игрок ЦСКА и сборной России по хоккею Николай Пронин и партнёры фонда «Под крылом России».

«Мы с огромным удовольствием приняли приглашение от организатора турнира, фонда «Под крылом России» и надеемся стать победителями, потому что наши мальчишки этого достойны, хоть и тренируются они только зимой, когда в нашем родном Лениногорске стоят морозы», - поделилась тренер Лениногорского детского дома Ольга.

Игры турнира пройдут по адресу: улица Большая Очаковская дом 2, стр. 23 в воскресенье,13 июня, с 8.00 до 13.00

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