Анна Седокова заявила, что содержит молодого мужа-баскетболиста

Анна Седокова. Фото: Инстаграм.

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Поклонники были уверены, что артистка сорвала джек-пот, ведь по контракту ее супруг, игрок клуба «Химки», получает около миллиона долларов в год. Однако финансовое положение молодоженов оказалось не таким радужным. В эфире YouTube-шоу "Ночной контакт" 38-летняя Седокова намекнула, что ее 28-летний муж уже год сидит без зарплаты, и она содержит его.

Ведущий шоу спросил у экс-«ВИА Гры»: правда ли, что Анна содержит своего мужа.

- Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты, - призналась Седокова.

Анна рассказала, что ее муж уже подписал новый контракт, но она пока не может разглашать информацию о нем. Артистка лишь уточнила, что новый клуб находится не в России.

Осенью 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что баскетбольный клуб «Химки» испытывает финансовые трудности, стало известно в 2021 году. После того, как был уволен главный тренер команды Римас Куртинайтис, у Тиммы начались проблемы. Янис начал конфликтовать с новым тренером и перестал посещать тренировки. То, что латышский спортсмен фактически покинул клуб, в феврале этого года подтвердил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Видимо, в свете последних событий Анне пришлось серьезно пересмотреть свой бюджет. Еще до увольнения мужа артистка купила в ипотеку две квартиры. Одна из них обошлась ей в 58 миллионов рублей. Теперь Седокова выплачивает за нее по 480 тысяч рублей в месяц. Апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица делает в ней ремонт. А пока что артистка и ее семья ютятся в съемном жилье.

Ранее Анна рассказала, что в месяц она тратит около 1,5 миллиона рублей. Помимо ее личных расходов в эту сумму входит зарплата сотрудников, которые работают на ее бренд одежды «LA Story». Также из этих денег Седокова расплачивается за съемную квартиру, в которой она живет с семьей, пока в ее новом жилище идет ремонт.