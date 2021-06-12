Пустила переночевать двух алкоголиков, а те украли дочку: пропавшую 2-летнюю девочку в Видном ищут следователи и волонтеры

Похитительницу в дом привели сама мать пропавшей двухлетней девочки. Фото: личный архив

В подмосковном городе Видное ищут двухлетнюю малышку, которая стала жертвой разборок взрослых. Девочку украла приятельница мамы. На поиски ребенка вышли следователи и местные жители.

- Возбуждено уголовное дело по факту похищения двухлетней девочки, - сказали в Следственном комитете по Московской области.

Ни друзей, ни дочери

Похитительницу в дом привели сама мать пропавшей двухлетней девочки. Ранее 36-летняя Анна познакомилась в московском кафе с мужчиной и женщиной, которые представились Михаилом и Альбиной. После пьянки она позвала новых друзей домой.

- Доверчивая женщина, пустила переночевать двух алкашей, а те украли у нее дочку. Она живет без мужа, трое или даже четверо детей. Сама родом из Украины. Говорят, что у нее муж там воевал, и убили его. Она детей взяла и приехала сюда. Где-то работает, - говорят соседи.

По одной из версий двухлетнюю девочку украла няня

Анна решила попросить новых друзей посидеть с детьми, в том числе с маленькой дочкой, пока она сходит в больницу. Когда вернулась, то дома не оказалось ни друзей, ни девочки. Соседи сказали, что Михаил попытался украсть куртку, но мужчину удалось прогнать. А Альбина вместе с Настей ушли куда-то.

- Мы сейчас ищем девочку. Она худенькая, ростом около 1 метра, волосы светло-русые, глаза голубые. На ней темно-синяя кофта и штаны, розовые ботиночки, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ищут следователи и местные жители

К поискам девочки подключились неравнодушные люди, которые увидели сообщение о похищении.

- Девочку видели в последний раз 11 июня, с тех пор неизвестно ее местонахождение. Мы начали поиски с 7 утра, прошли улицу Набережная, люди готовы и на машинах, и пешком выходить искать девочку. Ищут местные, и из Раменского, из Некрасовки, Химок. Поиски продолжаются, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Следователи говорят, что допросили маму девочки. Собственно Анна сама пришла в полицию и сообщила об исчезновении дочери. Женщина плачет и говорит, что никаких контактов у нее нет.

По камерам видеонаблюдения удалось отследить, как женщина увела девочку за руку в неизвестном направлении. Фото: ГСУ СК РФ по МО

- Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

По камерам видеонаблюдения установлено, что Альбина добралась с девочкой до вокзала. По одной из версий, женщина могла вернуться в Москву на электричке.

Важно

Следствие просит сообщить информацию о местонахождении женщины и ребенка в следственный отдел по г. Видное ГСУ СК России по Московской области по номеру телефона 8-963-729-40-65.

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