По следам пророка Ионы: Дайвера из США попытался съесть кит

«Я сегодня нырял за лобстером, и горбатый кит пытался съесть меня» - мужчина сам рассказал эту историю в группе своего города в соцсетях. Фото: Facebook

56-летний дайвер Майкл Паккард из американского штата Массачусетс рассказал, что стал жертвой нападения горбатого кита. По мнению мужчины, он около 30 секунд находился в пасти гигантского животного.

Согласно рассказу Паккарда, он спрыгнул с лодки, чтобы поохотиться за лобстерами и находился на глубине примерно 14 метров, когда почувствовал сильный удар, а вокруг все потемнело.

Майкл Паккард часто берет на рыбалку детей. Фото: Facebook

Вначале дайвер предположил, что стал жертвой нападения акулы, но позже обратил внимание, что у атаковавшего его существа не было зубов.

– Боже мой, мелькнула мысль, я во рту кита, и он пытается меня проглотить! Вот и все, я умру.

Средняя масса горбатого кита - 30 т, длина - 13-14 м, но может достигать и 17-18 м Фото: EAST NEWS

Дальше произошло и вовсе странное – кит поднялся на поверхность и просто выплюнул ныряльщика. Выбраться из воды дайверу помог его товарищ, вначале решивший, что у Паккарда сломаны ноги. После осмотра выяснилось, что мужчина отделался сильными ушибами.

Раненного дайвера поместили в больницу, однако выпустили в тот же день.

Раненного дайвера поместили в больницу, однако выпустили в тот же день. Фото: Instagram

По мнению старшего научного сотрудника New England Aquarium Питера Коркерона, теоретически такая ситуация может произойти, поскольку горбатые киты, длина которых доходит до 18 метров, во время поисков пищи могут очень широко открывать пасть.

– Но это очень необычная ситуация. Шанс, что такое произойдет, один на триллион. Дайверу просто не повезло – он оказался не в том месте и не в то время.