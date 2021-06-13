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Политика13 июня 2021 12:52

Эксперты и политики Украины соревнуются в рисовании апокалиптических прогнозов

«Страшный сон» Украины или кошмар наяву?
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Киеву остается молиться, чтоб Вашингтон не начал заставлять его выполнять Минские договоренности

Киеву остается молиться, чтоб Вашингтон не начал заставлять его выполнять Минские договоренности

Фото: REUTERS

Чем ближе становится встреча в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина, тем выше градус истерики поднимается в соседней с нами Украине. Политологи, эксперты и должностные лица в Незалежной словно бы устроили соревнование в том, кто какие сценарии пострашнее нарисует для будущего Киева. Что характерно, самой Украине в любом из этих прогнозов отводится роль сугубо страдательная, что в корне противоречит заявлениям того же главы МИД страны Дмитрия Кулебы, выдержанным в духе «да мы не позволим», «мы не разрешим», «мы сами с усами» и т.д.

Так, например, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко тревожится, не станут ли итоги встречи Путина и Байдена «страшным сном» для Украины.

- В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, - задается он вопросом и опасается, что Вашингтон может поставить Киеву сроки исполнения Минских соглашений. - Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности.

«Спасение» Украины в таком случае он видит в том, чтобы «игнорировать позицию США», противопоставив им Великобританию и Турцию, у которых и искать нового покровительства. То, что происходит на Украине последние семь лет Бондаренко, судя по всему, кошмаром наяву не считают, более всего опасаясь проснуться в «страшном сне». Куда уж страшнее. Хорошо хоть, что он весьма трезво, в отличие от министров и команды Зеленского, оценивает роль Украины в грядущих событиях: «В любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков».

- Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми, - заключает он. Но и сие заключение звучит так, будто кто-то со стороны прийти и дать Украине и силу, и свободу воли.

Еще более откровенны прогнозы по поводу будущего страны после запуска «Северного потока -2». Что и понятно в какой-то степени. Путин с Байденом встретятся и разъедутся, а «СП–2» станет работать постоянно.

Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль объявила, что газ на Украине существенно подорожает, если после запуска «СП-2» Россия прекратит транзит газа через Незалежную.

- Для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ, - заявила она. Стоп-стоп-стоп, а при чем тут русский газ, если они от него получают и давно покупают европейский? Зеркаль откровенно объясняет: «Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальным реверсом, когда идет обмен газа, и так работают во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными».

Ой, советница министра энергетики, которая точно знает, что говорит, призналась, что Украина в реальности потребляет российский газ, просто отбирая его из транзитной трубы, но платя за него европейцам не просто по европейским ценам, а еще и со всевозможными наценками для компаний-посредников. А обычных украинцев-потребителей газа все эти годы просто обманывали разного рода фантазиями и сказками.

И, заметьте, госпожа Зеркаль не говорит о том, чтобы в случае прекращения транзита закупать газ у России или исключить посредников из этой цепочки. Ее логика сводится к тому, что когда газ действительно подорожает до того уровня, который официально объявлен сейчас, то наценки на него еще вырастут. Наверное, это тоже проходит по категории «страшный сон». И плевать на настоящий кошмар, который устроили населению власти.

Правда, госпожа Зеркаль упускает один момент – «Газпром» подписал не самый выгодный для себя контракт о транзите через Украину до 2024 года. А российская сторона всегда выполняет данное слово, не важно, устное обещание или письменная договоренность. Еще три года, как минимум, Украина будет отбирать транзитный газ из трубы, выдавая его за «европейский свободный и демократический». Но Зеркаль кричит, стараясь быть убедительной, что прерывание транзита может случиться уже ближайшей зимой.

«Страшный сон» обязан пугать. Потому что если вдруг станет нестрашно, то могут ведь и собственные мысли в голове появиться.

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