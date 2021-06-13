Россияне в среднем хотят получать от государства по 30 тысяч рублей

Депутаты в очередной раз вернулись к идее ежемесячных выплат из бюджета каждому Фото: EAST NEWS

На разных уровнях власти все чаще звучат разговоры о том, что по всей России необходимо вводить безусловный базовый доход (ББД). То есть начать оказывать людям социальную помощь от государства независимо от пола, возраста, статуса занятости и прочего. Эти деньги можно тратить на что угодно, не отчитываясь.

Депутаты Государственной думы в очередной раз вернулись к идее этой государственной выплаты в сумме 10 тыс. руб. ежемесячно каждому.

Казалось бы, кто будет отказываться от халявы? Однако число россиян, поддерживающих такую инициативу, сократилось. Так, год назад желающих получать БДД в стране было 67%, в сентябре 2020-го — 68%, а сегодня — 50%. Категоричное «нет» сказали 12%, затруднились с позицией 38% опрошенных. Такие данные публикуют аналитики SuperJob, опросив 1600 совершеннолетних россиян.

Вместе с тем эксперты опросили 9000 респондентов из городов-миллионников о том, сколько денег они хотели бы получать от государства просто так? Оказалось, что запросы россиян втрое превышают предложения народных избранников. В среднем соотечественники рассчитывают на сумму в 30 тыс. руб. Каждый пятый оценил размер желаемую выплату от государства в 50 тыс. руб., а каждый третий в сумму от 10 до 20 тыс. руб.(подробнее смотри КОНКРЕТНО).

Больше всего желающих получать ББД в Ростове-на-Дону (56%), а также Волгограде (52%), Челябинске (52%), Воронеже (51%) и Самаре (51%). Меньше всего на это рассчитывают в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). Самые большой уровень безусловного базового дохода озвучили в Красноярске (35,6 тыс.руб.) и Москве (35 тыс.руб.), чуть меньше в Краснодаре и Санкт-Петербурге (по 33,5 тыс.руб.). Скромнее всех желаемую безусловную выплату от государства оценивают в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону — менее 27 тыс. руб.

КОНКРЕТНО

Какую ежемесячную выплату от государства вы хотели бы получать?

До 10000 руб. — 9%

10001—20000 руб. — 35%

20001—30000 руб. — 18%

30001—40000 руб. — 5%

40001—50000 руб. — 12%

Более 50000 руб. — 10%

1 МРОТ по региону — 8%

2—3 МРОТ по региону — 2%

Средняя заработная плата по региону — 1%

Средняя сумма, руб. в месяц — 30 100 руб.

По данным Superjob. Опрошено 9 000 респондентов из городов-миллионников.