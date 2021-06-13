"И дорогая не узнает, кто у бельгийцев президент": как либеральная общественность радовалась поражению России

Россия ожидаемо проиграла Бельгии Фото: REUTERS

Отложенный и начавшийся Чемпионат Европы по футболу стал еще одной ареной политических битв и совсем не рыцарских турниров. В воскресенье в своем первом матче сборная России встречалась с одной лучших (по мнению очень многих экспертов футбольном мире) команд мира. Ожидаемо проиграли. Счет, правда, не самый приятный даже для проигрыша 0-3, да еще в статусе принимающей стороны, хозяина поля. И ни на что не влияет тот факт, что два гола из этих трех были следствием каких-то глупых, буквально детских ошибок. Гол есть гол.

Сейчас, впрочем, не об этом. Проигрыш российской сборной всколыхнул все болото и зарубежных «доброжелателей», плюющихся ядом по любому поводу и без, и отечественных оппозиционеров, вспоминающих про спорт лишь тогда, когда появляется возможность укусить и власть, и саму Россию.

В Киеве, например, одна служба такси объявила, что в случае победы сборной Бельгии над Россией подарит на счет своим клиентам по 50 гривен. Кафе в Херсонской области вывесило афишу, что будет транслировать матч между сборной Бельгии и командой «окупантов». А в фан-зоне Львовского стадиона пообещали бесплатно раздавать по 100 кружек пива за каждый гол бельгийцев в ворота сборной России. Наверное, решили взять свое и отбить деньги при посещении туалета.

Ну, собственно говоря, здесь никто ничего другого и не ожидал. Гораздо интереснее реакция отечественных граждан с, как это принято говорить» «прекрасными светлыми лицами», а также из числа «строителей Прекрасной России Будущего».

Весьма неожиданно еще перед встречей экс-президент клуба «Локомотив» Ольга Смородская припомнила перед матчем не кого-нибудь, а самого Джорджа Флойда.

- Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно, - заявила она поначалу, а потом не смогла скрыть разочарования. - Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM. Очень жаль, что российские футболисты не планируют преклонять колено перед матчем с Бельгией. Допускала, что всё-таки здравый смысл восторжествует, но, к сожалению, этого не произошло. Мы должны быть вместе со всем миром, а не отделяться от него.

Игроки сборной России вставать на колено в поддержку акции BLM не стали Фото: REUTERS

Почему-то о своих «успехах» в «Локомотиве» госпожа Смородская всегда высказывалась гораздо скромнее. Наверное, по причине, отсутствия наличия.

Смородскую поддержал и видный оппозиционер Александр Рыклин: «Господи, ну какие же они тупые и дикие… Вот зачем и кому понадобилось это коллективное и позорное решение для наших футболистов не вставать на одно колено перед матчем?! (Позорное, именно потому что коллективное)». То есть если бы было коллективное решение встать на колени, оно бы осталось таким же позорным? Если по логике Рыклина? А если это было не коллективное, а вот такое количество индивидуальных решений? Что скажете, господа.

Вообще, по сути высказываний, могу предложить обоим почитателям мистера Флойда, неоднократно судимого наркомана и грабителя, поехать самим, к примеру, в Гарлем и встать там на колени, хоть на одно, хоть на оба. Щетками для обуви, там, наверное, снабдят. Показать личным примером. И непременно именно там.

Но, конечно, пламя разгорелось уже после поражения. Аккаунт одной либеральной радиостанции отметился следующим постом: «СерпомПо: Лукаку и путинский футбол. Расправа… Этот парень (Лукаку – прим. авт.) украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной России».

Но всех переплюнул экс-депутат Госдумы и бывший член Координационного Совета оппозиции Геннадий Гудков, давно перебравшийся в Болгарию. Оказывается, это Путин проиграл вчерашний матч, как раньше и ЧМ по хоккею, и «позорно слил Бельгии». Но этого ему показалось мало, и Геннадий решил разворошить, расковырять рану и углубить.

- Бельгия: пл. 0.03 млн. кв.км, население 11,5 млн, без природных ресурсов. Никто не знает, кто там президент. Россия - 17 млн. кв. км, 145 млн. чел., 35% мировых ресурсов. 21 год - один Путин(навечно). Счет матча: 3:0. А главное, у наших никакой игры. Только великодержавные понты! – написал он в своем микроблоге.

Честное слово, лучше бы помолчал. Я уже не говорю про, где эти люди были и почему они пропустили ряд предыдущих чемпионатов. Например, в частности Чемпионат мира по футболу, прошедший в России. И как сейчас, наверное, стало обидно США, не отметившимися никакими успехами на футбольных полях. А ведь мировой гегемон! А что тогда сказать про Китай с его полуторамиллиардным населением, которое не смогло родить из себя ни футбольной, ни хоккейной команды?

Но как же сейчас стало обидно бельгийцам! Обидней всех. А особенно одному из них по имени Филипп. Если полное имя, то Филип Леопольд Лодевейк Мария. Потому что он не кто-нибудь, а король Бельгии. И ведь президента Бельгии не знает не просто никто. Его и сам Гудков не знает. Потому что нет там президента. Физически.

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