Похудевшая на 15 килограмм оперная дива Касьян свела с ума британских дипломатов

Вишенкой на торте стала прима мировой оперы Светлана Касьян. Фото: личный архив

В резиденции посла Великобритании, что находится на Софийской набережной, прошел благотворительный прием. Целью мероприятия стал сбор средств на реконструкцию англиканского собора Апостола Андрея в Москве.

В этом здании раньше находилась студия звукозаписи «Мелодия», однако теперь ему решили вернуть его первоначальный статус. Среди гостей помимо посла «Объединенного королевства» Деборы Броннерт, были и деятели мировой культуры и бизнеса. Ну, а вишенкой на торте стала прима мировой оперы, кавалер рыцарского ордена «Святого Сильвестра» – Светлана Касьян.

Светлана Касьян и Посол Велобритании в Москве Дебора Броннерт. Фото: личный архив

В рамках своего выступления Светлана исполнила несколько арий на музыку Рахманинова и Пуччини, а так же несколько песен из репертуара сэра Элтона Джона. Зрители оценили и наряд певицы - ассиметричное розовое платье, украшенное стразами Swarovski, от российского дизайнера Аники Керимовой, очень удачно подчеркнувшее все изгибы тела Касьян. А посмотреть было на что. Ведь платья такого фасона принято носить на голое тело. Так пришлось поступить и Светлане.

- Это первое розовое платье в моей жизни! Я даже не ожидала, что такая красота мне подойдет, - призналась журналистам Светлана, а вскоре добавила, что потратила много сил на подготовку к этому концерту, много репетировала и даже похудела на 15 килограмм.

Платья такого фасона принято носить на голое тело. Так пришлось поступить и Светлане. Фото: личный архив

Однако, по мнению Касьян, все средства хороши, когда дело касается чего-то хорошего и призвала своих поклонников жертвовать на благотворительность.

- Добрые дела должны объединять людей. Быть выше зла. Выше политических противоречий. В наше сложное время, когда в мире свирепствует пандемия, я бы хотела , чтобы люди продолжали думать о прекрасном,-кокетливо поправила смелый разрез на своём сексапильном наряде артистка.