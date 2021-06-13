В Стамбуле разбилась 33-летняя украинская модель

Анжелика Срабьянц упала с пятого этажа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица Анжелика Срабьянц любила путешествовать, роскошные курорты и ту самую «dolce vita». Неслучайно даже ее ник в Инстаграме говорил об этом - «dolce lika».

Девушка родилась в Сумах, закончила Академию банковского дела, но работала моделью и много ездила по миру. Три недели назад отдыхала в фешенебельном отеле в Бодруме, где в свое время останавливался Владимир Зеленский и его глава офиса Андрей Богдан.

В июне Анжелика перебралась в Стамбул, где жила вместе со своим возлюбленным, турком Бураком Эрджаном в модном жилом комплексе. Мужчина представляет услуги кинолога и дрессировщика состоятельным владельцам собак.

О событиях того трагического вечера 11 июня журналистом стало известно от полиции и со слов самого Эрджана.

В тот день пара отправилась на ужин в ресторан, где решила разбавить его алкоголем. Вечер перестал быть томным, когда в такси по дороге домой влюбленные начали ссориться. Причина банальна - ревность. В порыве эмоций Анжелика ударила Бурака по лицу да так сильно, что рассекла ему бровь, пишет Haberturk.

Лика проживала с возлюбленным в Турции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обиженный поведением любимой, Эрджан первым направился к подъезду, а Анжелика следом и почему-то босая. Видимо, в каблуках было уже сложно идти.

Что происходило дальше в квартире, вызывает массу вопросов. По словам Эрджана, дома конфликт продолжился. Мужчина удалился в ванную комнату, а Анжелика выбежала в тот момент на балкон.

Почуяв неладное, Бурак выскочил из ванной и кинулся спасать возлюбленную, но ее рука выскользнула и девушка рухнула на землю с пятого этажа. Прибывшая на место скорая помощь забрала модель в больницу, но по дороге Анжелика умерла от многочисленных травм.

Главный вопрос, который возникает, зачем мужчина снимал происходящее на телефон. В распоряжении полиции имеется 2-минутное видео последних мгновений жизни модели. Почему вместо того, чтобы спасать любимую женщину Бурак продолжал снимать? В турецкой прессе утверждается, что мужчина это сделал для того, чтобы у него было алиби.

Помимо этого, на кадрах слышно, как девушка кричит «Бурак, Бурак!», а он отвечает ей «Иди сюда». А затем слышен крик Анжелики: «Please!» (пожалуйста - ред.).

Во время обыска полиция обнаружила в квартире пары наркотические вещества. Эрджан арестован, ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.