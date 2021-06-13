Александр Петров и Данила Козловский сошлись на съемках совместного сериала

Александр Петров и Данила Козловский снялись в фильме "Надвое" Фото: кадр из фильма.

Это как Лео Месси и Криштиану Роналду сыграли бы в одной команде.

Как Ольга Бузова закрутила бы роман с Моргенштерном.

Как Андрей Малахов, Иван Ургант и Дмитрий Нагиев на шашлыках.

Друзья отправляются в Питер и знакомятся с девушками. Фото: кадр из фильма.

Данила Козловский и Саша Петров — снимаются вместе! Более того, играют лучших друзей.

Сериал с говорящим названием «Надвое» снимает Валерий Тодоровский (кто еще смог бы уговорить двух звезд такой величины разделить кадр?). Он повествует, в отличие от почти всех фильмов Тодоровского, не о советской поре.

Снимает фильм Валерий Тодоровский Фото: Иван МАКЕЕВ

По сюжету крепкие товарищи Костя и Саня работают вместе. По долгу службы парни отправляются в командировку в Петербруг, где и знакомятся с местными красавицами в исполнении Ирины Старшенбаум и Елизаветы Базыкиной, после чего их жизнь, разумеется, кардинально меняется.

Елизавета Базыкина в фильме "Надвое" Фото: кадр из фильма.

Рейтинг ожидания проекта на «Кинопоиске» 94%, и, скорее всего, это правдивые цифры. Как ни странно, Петров напророчил себе съемки вместе с Козловским еще в 2020 году, когда в ютуб-шоу Басты «Вопрос ребром» назвал Данилу тем артистом, с которым хотел бы вместе сыграть. Мечта сбылась.

- На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым, - политкорректно отметил Козловский.

Проект выйдет на канале «Россия» и платформе «Смотрим».