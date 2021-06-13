Бывшая солистка «Ранеток» Евгения Огурцова пишет книгу о пережитом секс-насилии

Бывшая солистка одного из главных герлз-бэндов нулевых «Ранетки» Женя Огурцова Фото: Instagram.com

Бывшая солистка одного из главных герлз-бэндов нулевых «Ранетки» Женя Огурцова практически дописала автобиографическую книгу, о чем рассказала в инстаграме.

Женя Огурцова Фото: Instagram.com

Огурцова обещает вскрыть всю подноготную. Там будет вся правда о том, как создавался коллектив, что происходило за кулисами на гастролях и в отношениях с продюсерами.

Там будет вся правда о том, как создавался коллектив, что происходило за кулисами на гастролях и в отношениях с продюсерами.

— Местами меня берет такая злость, что мне хочется порвать на мелкие кусочки многих участников этого времени, — поделилась Женя. — Иногда я смеюсь до слез, вспоминая наши приключения. Бывает, плачу от счастья или от горечи и обиды! В этой книге есть все!

Выход книги планируется в аудио- и электронном формате.

Выход книги планируется в аудио- и электронном формате. И самое, пожалуй, интересное — это откровения певицы об отношениях с музыкальными боссами, по сути кукловодами шоу-бизнеса. Коллегу в откровенном начинании поддержала другая бывшая участница группы Елена Третьякова.

Елена Третьякова. Фото: Instagram.com

— Книга про хорошее и плохое, про радость и боль, про любовь и ее суррогаты, — написала артистка, видимо, ознакомившись с фрагментами книги. — Она про жизнь, которая многим кажется мечтой. А на самом деле оказалась психологическим адом.

Она же и приоткрыла глаза на изнанку российского шоу-бизнеса.

(Анна Байдавлетова Фото: Instagram.com

— Я, Нюта (Анна Байдавлетова), участница другого коллектива, который был после нас, дали комментарии к некоторым моментам, — призналась Третьякова. — Один из моих комментариев посвящен тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением (моим, не его). И как это поломало мою сексуальность и психику.

Созданная в 2005 году Аней Рудневой, Женей Огурцовой, Лерой Козловой, Леной Гальпериной, Алиной Петровой и Наташей Щелковой группа «Ранетки» распалась в 2012 году. С 2008 по 2009 год участницы «Ранеток» были героинями одноименного сериала на телеканале СТС.

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